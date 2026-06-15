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前任情治首長：國安局窗口亂槍打鳥 重點是內宣

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
國安局。圖／聯合報系資料照片
國安局。圖／聯合報系資料照片

國安局公開宣布設立網路窗口，鼓勵大陸民眾提供情報。對此，前高階情報官員指出，情報戰公開化的確是近年趨勢，但目前看來政府此舉所強調，「內宣」效果似乎更甚於實際情報收穫。另外，此舉某一程度向可能敵人「開大門」，蒐集到的情報務必提高警覺，防範被對方「打蛇隨棍上」，就可能得不償失。

曾任軍情局副局長的退役中將翁衍慶說，號召對手陣營人民向我方提供資訊，是全球情報界慣常作法。從前沒有網路的時代，我方也會透過廣播等方式，鼓勵大陸民眾投誠。隨著網路時代來臨，近年來各國情報作為，對於公開管道的運用，確實也愈來愈普遍。這種公開宣傳的行為，等於是亂槍打鳥，真正蒐集到重要情資的機會不大；若和具備價值的異議人士搭上線，就是賺到。

他指出，如此行為最直接效果，還是政治層面：一方面對敵造成騷擾，二方面是內宣。他猜測，國安局如此高調宣告，或許是近年中共對台滲透的消息頻傳，政府希望對國內民眾傳達「台灣同樣會對中共滲透」，我方也有準備。

另一位前任情治首長的觀察，則從國安局發表的ＡＩ宣傳影片出發，質疑製作粗糙，腳本撰寫明顯沒有納入情研部門，對國安局宣稱要針對「認同民主理念的中國民眾」，毫無共情效果。政府高調宣傳鼓勵對岸民眾提供情資，卻沒真正投注大量資源去完善情蒐作為，內宣顯然才是重點。

這位人士指出，確實各國都對中共以類似手法實施情蒐，但兩岸有同文同種的優勢，交流往來也更密切，我方可做的方式應該更多，如今是否這些傳統優勢都失去了？

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