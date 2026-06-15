蒐集情資 國安局設大陸民眾窗口

國安局昨宣布，為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟及社會情資，依據國家情報工作法規定，並參考美、英、以等國做法，設立「中國民眾聯繫窗口」，便利中國民眾主動聯繫、提供情資。在野立委質疑如何避免對方刻意投毒？

此外，地緣政治變化快速，賴清德總統昨表示，和平與穩定，是不分國界人們最深切的期盼。台灣站在抵禦威權主義擴張的最前線，身為全球供應鏈安全的核心基石，「我們會扛起重任，維持台海現狀」，發揮科技優勢，與民主夥伴加強合作，一起強化供應鏈韌性及經濟韌性，維持區域的和平穩定，也促進世界的繁榮發展。

國安局表示，未來將持續依據國際及中國情勢變化，檢討並精進情工活動，提供認同民主理念的中國民眾運用，以深化蒐研工作，維護我國安全與利益。

國安局指出，近年中國經濟發展面臨困境、政治維持高壓，社會民生問題叢生，激發民眾對現況不滿，愈來愈多人主動接觸我國相關單位，因此國安局近日完成聯絡窗口。網頁重視資通安全與身分保密，中國民眾進入網頁後，將區分「中國境內」或「海外」。

國安局也表示，針對中國民眾提供的情資，將透過科技手段嚴謹篩濾，並由專業團隊進行評估與查證，以執行後續聯繫工作。

國安局此次聲明，全篇以「中國」代替「中國大陸」或「中共」。

國民黨立院黨團副書記長許宇甄對此質疑，面對中共強大的網路監控，國安局如何在真假難辨的大量資訊中，過濾掉對方的刻意投毒，將是一大考驗。其次，賴政府公開煽動仇恨陸配、阻擋民間交流，如今還期待大陸人民提供台灣情資，未免癡人說夢，象徵意義遠大於實質意義。國安單位應回歸專業，務實面對情勢挑戰，而非用自欺欺人花招替賴政府掩蓋挫敗。

民眾黨團總召陳清龍表示，國安局應確保資訊安全，避免情報來源洩漏，也應謹慎評估情報資訊。

民進黨立委陳冠廷說，建立更多合法安全，且多元的資訊來源，是現代情報工作基本原則。如美國中央情報局在公開社群媒體、影片及網路平台，以中文向大陸官員及軍方人士喊話，鼓勵他們透過安全管道提供資訊。美、英、加、澳、紐的「五眼聯盟」情報機構，也宣導民眾注意外國間諜的接觸與滲透，顯示現代情報工作不再只是封閉運作，而需結合大眾傳播與全民安全意識。

國安局對新設窗口的相關措施包括，使用外國品牌手機或平板、恢復原廠設定、連接不需實名認證的ＷＩＦＩ、使用ＶＰＮ軟體與西方國家廠商網路瀏覽器，以及開啟無痕或私密瀏覽模式。