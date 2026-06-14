中國香格里拉對話降級 國安人士：欲另建國際規則

中國近年持續擴大在印太地區軍事活動，並強化資訊操作及制度布局。國安人士表示，北京一方面透過灰色地帶行動與軍事部署增加區域壓力，另一方面則試圖建立有別於現行國際秩序的規則體系，從安全、經貿到資訊領域同步推進其戰略目標。

針對中國近年降低參與國際安全對話平台層級，例如未派國防部長出席今年香格里拉對話。國安人士表示，雖然外界關注會議較少直接談及台灣或點名中國，但從各國討論內容看，核心仍圍繞印太安全、島鏈防衛及區域嚇阻能力建構，實際上都是針對當前區域安全挑戰所提出的回應。

國安人士指出，中國近年來一方面強調和平、合作與共同發展，另一方面卻持續在台海、東海、南海等區域推進軍事部署與灰色地帶行動，包括對台灣、日本及菲律賓等國施加壓力，形成言行不一，讓周邊國家對中國戰略意圖更加警惕。

對於中國積極舉辦北京香山論壇，外界關注是否有意與香格里拉對話分庭抗禮。國安人士認為，香格里拉對話長期由具國際公信力的英國智庫主辦，已成為重要安全交流平台；相較之下，若論壇主要由單一國家主導，且缺乏多元觀點與開放討論空間，恐難以取代既有國際安全對話機制。

國安人士表示，從近年發展觀察，中國似乎正嘗試建立一套由其主導的新規則體系，希望在現有國際秩序之外，創造符合自身利益的運作模式；然而，各國更關注的是中國是否願意遵守既有國際規範，以及其實際作為是否與所宣示的和平發展目標一致。

談及區域情勢變化，國安人士指出，菲律賓近年對中國態度轉變，除與南海主權爭議有關，也反映中國持續推動島礁軍事化及具侵略性的海上行動，已對周邊國家安全與社會觀感造成影響；隨著區域國家對安全風險認知提升，彼此間的安全合作與資訊交流也日益重要。

此外，國安人士表示，中國對民主國家選舉及公共輿論的影響，已是各國共同面對的挑戰。除了傳統政治影響力操作外，近年更出現透過境外資訊操弄與干預影響民主社會，部分案例甚至呈現中國與俄羅斯資訊操作相互呼應的現象，值得持續關注。

國安人士表示，面對中國在軍事、資訊及制度層面的多線推進，各民主國家正逐步強化合作與協調機制，以維護印太地區和平穩定及既有國際秩序。