拓展情報來源 國安局開設中國民眾聯繫窗口

國安局今天表示，為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟等情資，參考美國、英國、以色列等國情報機關做法，建置完成「中國民眾聯繫窗口」，中國民眾進入網頁後將區分位於境內或海外地區，並遵照6項安全指引，完成聯繫登錄。

國安局上午發布新聞稿表示，為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟及社會情資，依據「國家情報工作法」規定，並參考美國、英國、以色列等國情報機關做法，建置完成「中國民眾聯繫窗口」，便利中國民眾主動聯繫及提供情資，期達到拓展多元情報訊息來源目的。

國安局指出，近年中國經濟發展面臨困境、政治統治維持高壓，加上社會民生問題叢生，激發民眾對現況不滿，已有越來越多人主動接觸台灣相關單位，希望提供各類情資，國安局近日完成建置「中國民眾聯繫窗口」網頁（https://report.nsb.gov.tw），做為中國民眾提供情資的安全管道。

國安局提到，鑒於中國政府嚴密網路監控及中製手機資安風險，國安局在聯繫窗口的網頁設計上，高度重視「資通安全」與「身分保密」，中國民眾在進入網頁後將區分位於「中國境內」或「海外」地區，並遵照6項安全指引，完成聯繫登錄的動作。

相關安全措施包括，使用外國品牌手機或平板、恢復原廠設定、連接不需要實名認證的Wi-Fi、使用VPN軟體與西方國家廠商的網路瀏覽器，以及開啟無痕或私密瀏覽模式。

在情資鑑研及運用部分，國安局表示，針對中國民眾提供的情資，將透過科技手段嚴謹篩濾，並由專業團隊進行評估與查證，以執行後續聯繫工作。

此外，國安局開設「中國民眾聯繫窗口」網頁的同時，也製作1分鐘宣傳影片「改變」。該影片以AI生成技術製成，描述中國在極權體制下公職人員目睹周遭同事無端遭到調查撤職，逐一從工作崗位消失，反應人人自危的不安氣氛，並鼓勵中國境內或海外民眾積極提供情資，勇於做出改變。

國安局最後強調，未來將持續依據國際及中國情勢變化，靈活檢討並精進相關情工活動，提供認同民主理念的中國民眾運用，以深化對中國情勢的蒐研工作，維護我國國家安全與利益。