新聞眼／「青年服勤」觸敏感神經 避戰才能安定民心

教育部新版學校青年服勤動員準備計畫曝光，再次觸動台灣社會對於「上戰場」的敏感與恐慌，也凸顯政府除了建構動員民力物力的備戰備災機制外，更重要是發揮止戰的智慧，安定民心、避免戰禍才是根本之道。

雲林土庫商工網站上公布教育部近期頒發的「一一六年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，由於內容詳述國軍各種提升戰備階段，各高中應如何編組、動員學生配合公務機關服勤，引發網友質疑熱議，公告不到一天就悄悄從網站下架。

政府推動全社會防衛韌性之初，強調其宗旨在於面對氣候變遷、地緣政治威脅風險等傳統、非傳統的安全威脅，各項演練也多半以大規模複合式災變為想定。但政壇及戰略學界早已認定，全社會防衛韌性的真正目的，就是為了台海一旦爆發戰爭，該如何因應社會機能的重大破壞。

如今最新的一一六年青年動員計畫也不再遮遮掩掩，點名中共的安全威脅，必需全面提升警覺並強化因應作為。並且具體增列國軍若提升戰備層級時，動員學生協助各公部門的各項準備措施。教育部所謂「重點在於提升校園安全與災害應變能力」的說法，盡顯遮遮掩掩卻又欲蓋彌彰。

花蓮馬太鞍溪「鏟子超人」事蹟，讓賴清德總統、副總統蕭美琴到閣揆卓榮泰等首長讚揚至今。然而，鏟子超人一方面彰顯台灣最高貴美好的價值，另一方面更凸顯公部門面對重大災變，仍必須仰賴已具組織力、動員力和各式機具設備的國軍，及民間自發的力量。政府對各項人力、物力的動員編組機制，仍在蹣跚推進中。

戰爭也好、複合式重大災害也罷，政府既然認為台灣社會需要建構社會韌性動員的機制，就應把規畫說明清楚，讓全民有所依循，但每一遇到「上戰場」的質疑就轉彎，凸顯政府無力、也不敢觸碰民心最敏感一塊，那就更應拿出智慧，避免升高緊張導致國家陷戰爭險境，為台灣社會爭取更多時間，建構真正的社會韌性。