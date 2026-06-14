聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／「青年服勤」觸敏感神經 避戰才能安定民心

聯合報／ 本報記者李人岳
教育部新版學校青年服勤動員準備計畫曝光。圖為早年校園軍訓課的射擊教學。 圖／聯合報系資料照片
教育部新版學校青年服勤動員準備計畫曝光。圖為早年校園軍訓課的射擊教學。 圖／聯合報系資料照片

教育部新版學校青年服勤動員準備計畫曝光，再次觸動台灣社會對於「上戰場」的敏感與恐慌，也凸顯政府除了建構動員民力物力的備戰備災機制外，更重要是發揮止戰的智慧，安定民心、避免戰禍才是根本之道。

雲林土庫商工網站上公布教育部近期頒發的「一一六年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，由於內容詳述國軍各種提升戰備階段，各高中應如何編組、動員學生配合公務機關服勤，引發網友質疑熱議，公告不到一天就悄悄從網站下架。

政府推動全社會防衛韌性之初，強調其宗旨在於面對氣候變遷、地緣政治威脅風險等傳統、非傳統的安全威脅，各項演練也多半以大規模複合式災變為想定。但政壇及戰略學界早已認定，全社會防衛韌性的真正目的，就是為了台海一旦爆發戰爭，該如何因應社會機能的重大破壞。

如今最新的一一六年青年動員計畫也不再遮遮掩掩，點名中共的安全威脅，必需全面提升警覺並強化因應作為。並且具體增列國軍若提升戰備層級時，動員學生協助各公部門的各項準備措施。教育部所謂「重點在於提升校園安全與災害應變能力」的說法，盡顯遮遮掩掩卻又欲蓋彌彰。

花蓮馬太鞍溪「鏟子超人」事蹟，讓賴清德總統、副總統蕭美琴到閣揆卓榮泰等首長讚揚至今。然而，鏟子超人一方面彰顯台灣最高貴美好的價值，另一方面更凸顯公部門面對重大災變，仍必須仰賴已具組織力、動員力和各式機具設備的國軍，及民間自發的力量。政府對各項人力、物力的動員編組機制，仍在蹣跚推進中。

戰爭也好、複合式重大災害也罷，政府既然認為台灣社會需要建構社會韌性動員的機制，就應把規畫說明清楚，讓全民有所依循，但每一遇到「上戰場」的質疑就轉彎，凸顯政府無力、也不敢觸碰民心最敏感一塊，那就更應拿出智慧，避免升高緊張導致國家陷戰爭險境，為台灣社會爭取更多時間，建構真正的社會韌性。

教育部 青年 青年服勤動員 戰爭 強化防衛韌性 城鎮韌性演習 台海 衝突

延伸閱讀

網曝「青年服勤」計畫頒布 高中生納戰備動員？

「青年服勤」捲土重來 藍委：讓學生面臨戰爭動員恐慌

網傳「青年服勤計畫」規畫學生上戰場？ 教育部嚴正澄清：錯假訊息

土庫商工：已撤「青年服勤」公告 避免誤會

相關新聞

土庫商工：已撤「青年服勤」公告 避免誤會

雲林縣土庫商工日前在官網公告一一六年度學校青年服勤動員準備分類計畫，內容被截圖貼上網引發議論，網友直諷「老人無限教召，未成年納入動員」，質疑教育部二○二三年已因爭議停止未成年學生動員造冊，現又出現相關計畫，再度把未成年學生納入動員。校方表示，僅是依教育部來函例行宣導，但來函並未要求公告，為避免誤會已撤掉。

新聞眼／「青年服勤」觸敏感神經 避戰才能安定民心

教育部新版學校青年服勤動員準備計畫曝光，再次觸動台灣社會對於「上戰場」的敏感與恐慌，也凸顯政府除了建構動員民力物力的備戰備災機制外，更重要是發揮止戰的智慧，安定民心、避免戰禍才是根本之道。

「青年服勤」捲土重來 在野立委：讓學生面臨戰爭動員恐慌

針對教育部近期頒布「一一六年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，其中詳載配合國軍一、二級戒備，學校如何編組動員學生。在野黨立委批評，教育部稱不會讓學生上戰場，卻在計畫中標示若人力不足，得申請由青年協助勤務，民進黨執政讓學生面臨戰爭動員恐慌。

網曝「青年服勤」計畫頒布 高中生納戰備動員？

政府推動全社會防衛韌性工程，教育部前年規畫學校青年「服勤同意書」惹議後廢除；近日又曝光教育部頒布「一一六年度學校青年服勤動員準備計畫」，詳列配合國軍一、二級加強戒備階段，學校應如何編組動員學生，再度引發關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。