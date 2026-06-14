土庫商工：已撤「青年服勤」公告 避免誤會

雲林土庫商工日前官網公告116年度學校青年服勤動員準備計畫，詳列如何編組動員學生配合國軍一、二級加強戒備階段，引發關注後校方已撤公告。 圖／網友取自土庫商工官網

雲林縣土庫商工日前在官網公告一一六年度學校青年服勤動員準備分類計畫，內容被截圖貼上網引發議論，網友直諷「老人無限教召，未成年納入動員」，質疑教育部二○二三年已因爭議停止未成年學生動員造冊，現又出現相關計畫，再度把未成年學生納入動員。校方表示，僅是依教育部來函例行宣導，但來函並未要求公告，為避免誤會已撤掉。

由於計畫內容涉及「青年服勤」、「人力訓練」及「動員實施」字眼，引發網友議論，先前教育部已因引發爭議而停止未成年學生動員造冊，網友質疑「不是說停了嗎？」、「連未成年都要叫來當炮灰？」、「只會搞這些，然後怪人不生小孩」。

校方指出，教育部來函並未要求學校公告，是承辦人員收文後，考量內容屬於全民國防與安全教育相關事項，認為有必要讓師生及家長了解，秉持資訊公開透明原則將相關資料公告於學校網站宣導，學校平時就設有全民國防教育課程，利用朝會或集會時間宣導防災及安全教育，希望提升學生災害及突發事件的應變能力。