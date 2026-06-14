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「青年服勤」捲土重來 藍委：讓學生面臨戰爭動員恐慌
針對教育部近期頒布「一一六年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，其中詳載配合國軍一、二級戒備，學校如何編組動員學生。在野黨立委批評，教育部稱不會讓學生上戰場，卻在計畫中標示若人力不足，得申請由青年協助勤務，民進黨執政讓學生面臨戰爭動員恐慌。
國民黨立法院黨團副書記長許宇甄指出，民進黨口口聲聲說要構築「全社會防衛韌性」，實際上就是把黑手伸向校園，企圖將未成年學生當作備用民力。計畫中載明戰時公務機關若人力不足，得申請由「青年協助勤務」；賴總統的「和平四大支柱」，難道是要靠未成年學生來堆砌嗎？
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，教育部已澄清沒有將學生納入作戰或軍警勤務規畫，青年服勤計畫目標在協助學生培養面對災害與緊急狀況時基本應變能力，與軍事動員無關。
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