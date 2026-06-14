網曝「青年服勤」計畫頒布 高中生納戰備動員？

政府推動全社會防衛韌性工程，教育部前年規畫學校青年「服勤同意書」惹議後廢除；近日又曝光教育部頒布「一一六年度學校青年服勤動員準備計畫」，詳列配合國軍一、二級加強戒備階段，學校應如何編組動員學生，再度引發關注。

國防部對此暫無回覆；教育部則強調，未將學生納入軍事作戰、軍事訓練或軍警勤務的規畫。主要是透過全民國防教育、校園安全演練等，協助強化校園安全與災害應變能力，相關協助事項以避難引導、社區關懷、公共服務及行政支援為主。

針對服勤同意書，兩年前的國防部長顧立雄已稱「沒有意義」，教育部宣布即起停用；時任教育部長鄭英耀也說，台灣有許多的天災颱風、地震，校園場域相對寬闊，有能力的高中生能夠協助後勤支援。

近日在社群網站上，有網友貼出教育部近期頒布的學校青年服勤動員準備分類計畫，貼文並附截圖顯示，位於雲林的國立土庫商工網站於上周四由公告，但上周五晚間貼文引發討論後，該校網站如今已找不到此文。

雲林土庫商工日前官網公告一一六年度學校青年服勤動員準備計畫，詳列如何編組動員學生配合國軍一、二級加強戒備階段，引發關注後校方已撤公告。 圖／網友取自土庫商工官網

教育部公布一一六年版本學校青年服勤動員準備分類計畫，相較於一一四年版內容多有異動，如過去僅敘明面對全球區域及和平穩定的挑戰，新版則直接指明，中共對台頻密認知作戰等灰色地帶行動，運用經濟脅迫與政治、軍事、外交等作為相互配合，對我國家安全形成多層次威脅。

這項計畫在準備階段，要求學校規畫完成學生（公文註明以下簡稱青年）服勤人力訓練及演練。一一六年度動員計畫，特別增列配合國軍提升戰備整備階段，其中國軍二級加強戒備階段，由各地方政府配合盤點人力需求，成立勤務協調中心。學校則與申請單位清查協勤裝備，補足如識別證、背心、通訊器材等物資。

若國軍提升為一級加強戒備，動員計畫要求各地方政府勤務協調中心加強執行「青年報到站」的開設、報到、接收、編組及分配工作，統合申請單位申請的協助勤務工作，如收容救濟站、物資配給配售站等。

貼文者質疑，高中生很多是未成年，拉未成年去動員的有什麼用？強調「不要再扯什麼救災用，計畫寫的明明白白國軍戰備一級二級」。

教育部說，計畫中「國軍二級、一級加強戒備」文字，是配合中央整體應變機制及相關規範用語調整，目的在配合城鎮韌性演習及災害應變規畫，驗證地方政府行政協調及安全應變流程。