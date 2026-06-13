美參院法案擬建台戰備庫存 學者：提高台灣續戰力

美國聯邦參議院軍委會日前通過2027財政年度國防授權法案，內容包括授權戰爭部為台灣建立戰爭儲備存量計畫。學者指出，台灣四面環海，戰時不一定能從境外獲得物資，美國立法部門盼透過建立戰備存量，讓台灣擁有更高的續戰能力。

美國聯邦參議院軍委會11日通過2027財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act,NDAA），根據參院軍委會2027財政年度國防授權法案摘要，授權戰爭部為台灣建立戰爭儲備存量（WarReserve Stockpile）計畫。

台灣大學政治系副教授陳世民告訴中央社記者，中國對台威脅一直存在，當戰爭爆發後，無人能預知會進行多久，例如俄烏戰爭已爆發超過4年、美伊戰爭也尚未停戰，烏克蘭在戰爭爆發後可透過陸路得到歐洲國家支援；但台灣四面環海，中國攻台必然會封鎖台灣周邊，台灣就無法獲得武器裝備，因此建立戰爭儲備對台灣很重要，而美國參議院軍委會顯然看到問題。

陳世民說明，俄烏戰爭與美伊戰爭已經凸顯無人載具是未來重要關鍵，若要讓中國軍隊無法登陸台灣，透過無人載具擊毀中國軍機艦是重要關鍵，也就是美方所提讓台海成為「地獄景象」（hellscape）概念；但無人載具等相關生產預算在軍購特別預算被刪除，他期盼台灣能儘早建立無人機產能，以及與美方合作生產無人載具。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑指出，美國聯邦參議院軍委會通過的2027財政年度國防授權法案包含為台灣建立「戰爭儲備存量」，顯示參院擔心台灣的彈藥存量與備戰韌性有所不足，而美國聯邦眾議院軍委會日前通過2027財政年度國防授權法案，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供最高10億美元資金，協助台灣自我防衛。

近期帶領學生赴美國華府參訪的林穎佑表示，此代表美國參、眾兩院都有援台方案，透過立法部門來督促行政部門，以各式各樣的方式幫助台灣，美國不是只有行政端的官員、專家關注台海，國會也有許多議員與幕僚關心台灣議題，也顯示台美之間的互動關係，不只行政部門的互動重要，與國會端的互動一樣重要。

針對建立戰爭儲備存量的重要性，林穎佑提到，從俄烏戰爭與中東戰事的經驗可發現，武器彈藥的消耗量非常大，且中國海上武力近期許多動態都是在演練拒止、隔離作為，導致台灣在戰時能否從境外獲得運補出現疑問；因此，美方現在的作為，顯然是希望將裝備與彈藥運送至包含台灣在內的第一島鏈，預先建立存量讓台灣有更高的續戰能力。