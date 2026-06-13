陸海警嗆「中華民國不存在」 海巡回擊：兩岸互不隸屬

中國大陸海警船今天在台灣東部外海挑釁，廣播宣稱「所謂的中華民國不存在」，並稱台灣是中國一省，要求我方不得執法。海巡署「巡護九號」船隨即以中、英文回應，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，該海域是中華民國專屬經濟海域，要求中國海警船立即離開。

海巡署表示，今天上午9時48分，中國海警船「2304」、「2502」出現在綠島東南東方60浬海域，位置在我限制水域外31浬，「巡護九號」在現場持續監控，雙方相距約2浬。

中國海警船「2502」隨後向「巡護九號」廣播，宣稱正在「中華人民共和國台灣周邊海域」執行執法巡查任務，並稱「所謂的中華民國不存在」、「台灣是中國不可分割的一部分」，還要求我方未經中國批准，不得在該海域執法。

「巡護九號」立即廣播回應，這裡是中華民國海巡署巡護九號，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，該海域是中華民國專屬經濟海域，中國海警船在該海域不享有任何主權權利及管轄權，要求對方立即離開。

海巡署指出，依聯合國海洋法公約相關規定，中華民國在台灣東部專屬經濟海域擁有主權權利及管轄權，中國公務船在他國海域廣播、干擾航行自由，已破壞區域和平穩定。

截至今天下午4時，2艘中國海警船仍在蘭嶼東方56浬海域向南航行。海巡署表示，中國近期頻繁以灰色地帶侵擾與認知作戰營造管轄權假象，海巡將持續掌握中國公務船動態，部署艦船艇勤務，防止中國以「假執法」擴張海上管轄主張。