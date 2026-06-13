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暑假要出國？內政部提醒役男：3天前需取得短期出境核准

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
內政部提醒，96年次（含）以前出生未履行兵役義務的役男，有短期出國的規劃時，需於出境前3天，到內政部役政司全球資訊網「役男短期出境線上申請作業系統」提出申請。圖為義務役男進行紅隼火箭彈實彈射擊。圖／聯合報系資料照片
內政部提醒，96年次（含）以前出生未履行兵役義務的役男，有短期出國的規劃時，需於出境前3天，到內政部役政司全球資訊網「役男短期出境線上申請作業系統」提出申請。圖為義務役男進行紅隼火箭彈實彈射擊。圖／聯合報系資料照片

暑假旅遊旺季將至，不少民眾已著手規劃海外旅遊行程。內政部提醒，96年次（含）以前出生未履行兵役義務的役男，有短期出國的規劃時，需於出境前3天，到內政部役政司全球資訊網「役男短期出境線上申請作業系統」提出申請，經核准後即可安心出國。

內政部表示，96年次（含）以前出生的男子，自115年起即為役齡男子，如未履行兵役義務的役男（包括尚未依規定完成僑民役男出境申請的僑民役男），有短期出國的規劃，可於出境前3至30天內完成線上申請。

內政部強調，役男上網申請短期出境，如系統查核確認無管制的情形，將核准出境並於核准日起1個月內多次出境，不需重複申請，每次出境最長不可超過4個月。一旦役男已列入梯次徵集對象（即將入營）或有前次出境逾期返國等受管制情形時，則須依規定完成兵役義務後才能出國。

役男 出國 內政部

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