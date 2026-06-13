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空軍官校恢復T-34C訓練 五機演練「缺席隊形」

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
空軍官校今天上午恢復T34教練機訓練。圖／讀者提供
空軍官校今天上午恢復T34教練機訓練。圖／讀者提供

空軍官校在本月2日上午一架編號3414的T-34C在執行模擬發動機失效訓練時墜毀，造成兩名資深飛官、盧季佑中校與過俊男中校殉職。事故發生後，空軍立即下令同型機停飛，全面進行機務與飛安特檢，空軍今天完成特檢作業，上午十一點左右正式恢復飛行訓練，這也是本月2日岡山基地失事事故後，全面停飛11天後首次復飛。為悼念在T-34C教練機失事中殉職的兩名飛官，軍方將於6月17日舉行聯合公祭與告別式，並由賴總統頒贈追晉上校，屆時規劃由5架飛機進行追思編隊飛行，以最高軍禮向兩位飛官致敬。

據了解，追思飛行將採「缺席編隊（Missing Man Formation）」方式進場，象徵殉職飛官離隊返航，是國軍及國際軍方常見的飛官告別儀式，參與機型預計由空軍官校現役教練機執行相關演練與任務，今天上午五架T-34C教練機也在岡山上空進行編隊演練。由於T-34C機隊服役已超過40年，事故後也再度引發外界對老舊教練機汰換與飛安問題的討論。

空軍官校今天上午恢復T34教練機訓練。圖／讀者提供
空軍官校今天上午恢復T34教練機訓練。圖／讀者提供

空軍官校今天上午恢復T34教練機訓練。圖／讀者提供
空軍官校今天上午恢復T34教練機訓練。圖／讀者提供

空軍官校 空軍 岡山 T-34

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