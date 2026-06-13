教召次數上限取消？他「12年被教召6次」氣炸：影響工作

一名網友分享，自己退伍後12年內已經被教召4次，原以為次數達上限後應該不會再被徵召，沒想到今年仍收到教召通知，讓他相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己退伍即將滿12年，期間已被教召4次，本以為已達過去規範的上限，卻在今年再度收到通知。為此他致電國防部1985專線詢問，對方回應，因應人力與缺員需求，已取消「12年內最多4次」的上限規定，後續可依實際需求調整教召安排。

這名網友進一步說明，今年教召制度已改為14天制，若以舊制次數概算，自己等同已被教召6次，坦言自己從事接案型工作，無工作就等於無收入，對於制度調整感到相當無奈。

貼文一出後，不少網友都相當驚訝，紛紛表示「什麼時候改的？怎麼大家都不知道」、「超過次數是真的假的，國防部不用說明嗎」、「會不會是軍種問題？怎麼可能會被召超過」、「今年開始14天教召只算1次，超級哭」、「我今天也收到教召單，我今年滿36足歲還教召」、「真的改成沒有教召次數上限囉？」、「35歲海巡退從沒教召過，是跟兵種有關係嗎？」。

針對士兵退伍超過8年、軍官與士官退伍超過12年是否會被教召？本站曾報導，國防部指出，部分士兵退伍超過8年，或軍、士官退伍超過12年的後備軍人，於年度內仍會收到「動員召集預告書」，預告戰時動員相關事宜，但平時不實施教召訓練。

國防部也說明，根據《兵役法》施行法第27條明定，教育召集或勤務召集之範圍、人數、時日，由國防部按年度計畫實施，於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日，但得視軍事需要酌增年限、次數及時間。