內政部預告修法「閃兵最少關1年」 拖過36歲除役加重三分之二

演藝圈多次爆發閃兵案，國防部和內政部擬修法加重閃兵刑責。內政部近日預告修正「替代役實施條例」第55條之1修正草案。現行條文為5年以下有期徒刑，為避免心存僥倖者，因此增訂該條最低度刑為一年以上，另增訂「已除役而未服役且犯妨害替代役徵集者，加重其刑至三分之二」。

內政部預告修正「替代役實施條例」第55條之1修正條文草案，預告期限至今年8月10日。內政部表示，替代役實施條例自民國89年2月2日公布，同年5月1日施行，歷經九次修正，最近一次修正為110年1月27日。有鑑於本條例第55條之1，對意圖避免替代役徵集，而有第一項所列各款行為之一者，處五年以下有期徒刑。不過，歷年判決案例，司法機關多處以六月以下有期徒刑，致依中華民國刑法第41條規定得易科罰金或易服社會勞動，對其犯罪嚇阻力較低，使有意避免替代役徵集者心存僥倖，嚴重危害兵役公平性。

內政部認為，兵役爲憲法賦予國民義務，在立法上具有強制性，不盡義務或妨害他人盡義務，依法當受懲處，為維護兵役義務之尊嚴，故有增訂該條最低度刑為一年以上之必要性，以有效遏阻意圖避免替代役徵集之行為及符合兵役公平。

內政部表示，依現行規定，役齡男子屆滿36歲之年12月31日除役，不再具有兵役義務，役男易藉故蓄意拖延至除役年齡以規避兵役，損及兵役公平，為有效防杜此行為，也增訂「已除役而未服役且犯妨害替代役徵集之男子，加重其刑至三分之二。」

修正條文指出，第55條之1意圖避免替代役之徵集，而有下列行為之一者，處一年以上五年以下有期徒刑，包括一、捏造免役或緩征原因者；二、毀傷身體者，或以其他方法變更體位者；三、緩徵原因消滅，無故逾四十五日未自動申報者；四、拒絕接受徵集令者；五、應受徵集，無故逾應徵期限五日者；六、使人頂替本人應徵者；七、頂替他人或介紹他人頂替應徵者；八、未經核准而出境者；九、核准出境後，屆期未歸經催告仍未返國者。

另，犯前項第六款使人頂替本人應徵罪，或第七款頂替他人或介紹他人頂替應徵罪在二次以上者，加重其刑至三分之二。逾除役年齡且未履行兵役義務之男子，於役齡期間犯第⼀項之罪，加重其刑至三分之⼆。