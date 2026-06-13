T-34教練機完成天安特檢 飛訓部指揮官領軍恢復飛行訓練

空軍一架T-34教練機日前在岡山空軍基地失事墜毀，造成2名資深飛行教官殉職，空軍也全面停飛同型機展開天安特檢。空軍司令部今天宣布，已經完成T-34的特檢作業，並於今日恢復飛行訓練。並由飛訓部指揮官胡志華少將同乘T-34教練機，展現對同型機的信心。

空軍編號3414的T-34初級教練機發生失事意外，折損2名飛行教官，引發國人關切，民進黨立委林岱樺要求無限期停飛同型機，在事故原因還沒有查明且全面完成最嚴格的特檢之前，必須立刻全面停飛；並要求國防部應在立法院開議、九月前，提出新一代初級教練機明確的汰換時間表與進度。

國防部長顧立雄則表示，已經啟動替代機種籌購規劃，預計將於明年5月底前完成新式教練機建案程序。

空軍司令部今天表示，針對「0602」飛安事件，已經完成T-34型教練機「天安四號」特檢作業，並且恢復飛行。同時於今天一大早，也由胡志華領軍，展開飛行訓練任務。

空軍司令部進一步強調，這次事件的調查工作仍持續進行，已先針對飛機重要系統實施特別檢查，並對人員實施學、術科及模擬機加強訓練，以維飛行安全。