聽新聞
0:00 / 0:00

軍購把關 鄭麗文盼與美直接溝通

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰／華盛頓—台北連線報導
國民黨主席鄭麗文（右）十一日再度拜會美國國會與多位議員深入交流。左為美國聯邦參議員蘇利文。圖／取自鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文（右）十一日再度拜會美國國會與多位議員深入交流。左為美國聯邦參議員蘇利文。圖／取自鄭麗文臉書

國民黨主席鄭麗文十一日再度拜訪國會，與親台參眾議員討論對台軍售等議題，據悉，鄭麗文在軍購上的態度放軟，稱在商購和國防自主的部分，希望未來直接與美方溝通來審議。

鄭麗文十一日延續國會拜會行程，鎖定親台的軍委會和外委會參眾議員，包括共和黨聯邦參議員蘇利文、共和黨聯邦眾議員貝肯和金映玉；據了解，參眾議員都詢問到台灣軍購預算的情況，也好奇鄭麗文四月訪問北京，與中國國家主席習近平之間的互動。

據了解，蘇利文也在會中詢問軍購預算，鄭麗文除了澄清國民黨並非不支持軍購預算，也表明沒有通過商購和國防自主的部分是為了防止民進黨貪腐，未來希望與美方溝通，直接從美方取得資訊來審議。

另外，鄭麗文訪美期間，也接受全國公共電台（ＮＰＲ）的訪問。鄭麗文被問及習近平有沒有在兩人會面中重申「統一大勢不可阻擋」？鄭麗文回答說，事實上，她訪問中國大陸時，他們並未提到統一的議題，基於台海不斷升高的緊張情勢，他們兩人都希望兩岸能重啟對話和談判，並創造和平。

鄭麗文指出，兩岸此刻沒有條件討論統一的議題，指過去十年來，台海之間的接觸和對話遭到完全隔絕，導致兩岸的緊張情勢升高到戰爭和衝突邊緣；鄭麗文說，台灣的優先事項是實事求是，並重啟兩岸對話，期盼能降低緊張的情勢。

鄭麗文十一日下午結束華府智庫訪問行程後即前往參加大華府地區的僑宴，她在致詞時強調訪美行程的成功，並認為她的成功激怒了民進黨政府，指執政黨對她在美國的好表現非常緊張。

另外，鄭麗文於台北時間六月九日拜會「亞洲協會」並出席公開座談。鄭援引「歐盟」發展模式為例，指歐盟亦是自「歐洲煤鋼共同體」開始，逐步化解障礙建立機制，國民黨重返執政後的兩岸和平藍圖將採穩健方針，首要任務為擴大互信與交流，並針對軍事安全對話建立互信機制。

對於台灣漁民於東海等海域若遭遇日、菲等國攔截，是否應接受大陸海警救助的問題，鄭麗文表示，這個問題凸顯了現任民進黨政府在捍衛漁權上的失能，讓人民失去信心。

鄭麗文 國會 習近平

延伸閱讀

鄭麗文拜會美議員及智庫 交流軍購、兩岸關係議題

盼兩岸重啟對話 鄭麗文：「鄭習會」沒有談到統一

美公廣電台專訪 鄭麗文：會習近平沒有也不可能談統一

華府拜會五美國會議員 鄭麗文：國民黨不反軍購 親中標籤斷章取義

相關新聞

藍白聯手！選罷法修正案「高虹安條款」三讀通過

被稱為新竹市長高虹安條款的「公職人員選罷法」第廿六條修正案，昨天在國民黨團、民眾黨團聯手下於立法院三讀過關，未來被法院宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，可登記參選為候選人，另外增訂涉詐欺罪被判決確定者則不得參選，全案在藍白人數優勢下以贊成五十七票、反對四十八票通過。

冷眼集／因人設事？又見綠能你不能

立法院昨三讀通過藍白共提的「公職人員選舉罷免法」修正案，遭民進黨鋪天蓋地批評是為新竹市長高虹安涉誣告案而解套，但民進黨似乎忘了，自家人民進黨立委林淑芬也提出修法版本。綠營不斷質疑民眾黨因人設事，豈不是五十步笑百步、龜笑鱉無尾？

欠台糖1.7億 吳乃仁到案已入看守所

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案入監，二○一五年出獄後面臨台糖求償一點七億元，台糖向台中地院聲請對吳管收，法院三日拘提未果，吳十一日自行報到。中院以吳屢次不報告財產狀況，被媒體拍到出入高檔餐廳、搭百萬名車，生活豪奢，裁定管收解送至台中看守所。

縮短羈押期限 柯文哲條款 藍營不同調

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，引發藍白立委紛紛提出刑事訴訟法修正案更改羈押相關規定，遭質疑為「柯文哲條款」，其中國民黨立委翁曉玲提案縮短羈押期限，引發自家國民黨立委吳宗憲反對。翁曉玲昨表示，賴清德總統擔任立委時也提出類似修法，她則是提出更務實版本。

綠酸魔鬼的交易 白譏暴力芬荒謬

立法院會昨三讀通過被稱為新竹市長高虹安條款的「公職人員選罷法」修正案，民進黨立院黨團書記長范雲批評，這是藍白之間魔鬼的交易。民眾黨則質疑，民進黨立委林淑芬毆打前立委麥玉珍被起訴後，隔月提出放寬受緩刑宣告者參選資格的修法，照民進黨的神邏輯，若選罷法廿六條只處理緩刑，是否變成為林淑芬因人設事的「暴力芬條款」？

藍綠跨區 蔣萬安南投合體許淑華 凝聚藍營士氣

首都市長選戰效益持續外溢，台北市長蔣萬安短短三天內接連與雲林縣長張麗善、縣長許淑華同框，透過城市交流，以母雞之姿持續凝聚藍營縣市士氣；民進黨台北市長參選人沈伯洋昨上午與北市、高雄黨部發布北高連線球衣，晚間與新北市長參選人蘇巧慧合力助選新北小雞，打出「雙北雙贏」決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。