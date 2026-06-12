影／Altius攻擊無人機甲南海灘射擊全命中 將驗證機動版「台海地獄」

陸軍持續驗證對解放軍登陸期間創造「台海地獄」的構想，昨與今(12)日在台中甲南海灘射擊Altius-600M攻擊無人機，兩日共計12發全數命中。據了解，下半年度擬將射擊科目提高難度，將以Altius-600M的最大航程驗證夜間行進間長時滯空作戰，這也是陸軍在接裝此型無人機，並由原廠針對台灣在地化修改軟體後，首次進行長時間遊蕩攻擊的驗證。

陸軍在6月9至12日於台中甲南海灘進行「重砲暨新式武器換裝射擊」，並於9、10日邀請媒體採訪雷霆2000與海馬士多管火箭射擊，另外也進行M109A2與M110A2自走砲與拖式2A／B反裝甲飛彈的實彈射擊。驗證解放軍登陸作戰時，陸軍砲兵與反裝甲部隊針對解放軍船團與登陸舟波的攻擊。11與12日則是進行Altius-600M攻擊無人機的實彈射擊。相比6月3日在宜蘭實彈射擊的不同，這次由58砲指部無人機大隊以悍馬車結合Altius-600M專用的PILS兩輪拖車，機動至戰術位置並以「不下架」方式直接射擊無人機，規劃射擊12枚全數命中。這也是自6月3日操演全數命中之後，再度拿下滿分成績。

相比美軍所使用的Altius發射系統是直接安裝於裝甲車、JLTV聯合戰術突擊車或是MRZR輕型戰術車的後斗，以便行進間直接射擊。但考量台灣不對稱作戰需求與載具變化的彈性，因此在建案時採用雙輪拖車方便換用不同拖曳車輛，同時拖車上也附掛發電機以便獨立供電運作，另外台灣鋪面道路遍佈，因此要在道路上行進間發射，使用普通車輛拖曳尾車方式已足夠穩定。

在上半年度實彈測考陸軍獲得滿意成果之際，據了解下半年度將進行更高難度的作戰想定，將會由機動載具拖曳PILS拖車進行夜間行進間射擊，並以無人機飛行160公里的最大航程，進行假想盤旋海峽上空搜索目標後，藉由AI視覺輔助辨識目標進行自主攻擊的操演，進一步驗證以無人化自主攻擊手段，針對解放軍渡海作戰時遭遇「台海地獄」的構想。