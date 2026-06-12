軍購態度放軟？鄭麗文：商購和國防自主盼直接與美方溝通

國民黨主席鄭麗文11日再度拜訪國會，與親台參眾議員討論對台軍售等議題，據悉，鄭麗文在軍購上的態度放軟，稱在商購和國防自主的部分，希望未來直接與美方溝通來審議。

鄭麗文11日延續國會拜會行程，鎖定親台的軍委會和外委會參眾議員，包括共和黨聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）、共和黨聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）和金映玉（Young Kim）；據了解，參眾議員都詢問到台灣軍購預算的情況，也好奇鄭麗文4月訪問北京，與中國國家主席習近平之間的互動。

鄭麗文11日首站訪問長期挺台的阿拉斯加州參議員蘇利文，雙方對談時間也最長，有近一小時。

蘇利文曾在軍購預算卡關期間抨擊台灣在野黨，指台灣立法院未能通過攸關台灣自我防衛所需的關鍵預算，在野黨還派出代表團訪問中國大陸，直言「為了向中共低頭而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火」；國民黨副主席蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源於今年2月初率團赴中出席「兩岸交流合作前瞻論壇」。

據了解，蘇利文11日在會中重申支持台灣的態度，並再度陳述他曾參與1996年台海危機的往事；蘇利文曾在海軍陸戰隊服役，台海危機爆發時，美國曾緊急派遣兩個航母戰鬥群抵達台灣海峽，蘇利文就在其中一艘軍艦上。據悉，蘇利文稱，他當時就為了保衛台灣願意挺身而出。

蘇利文也在會中詢問軍購預算，鄭麗文除了澄清國民黨並非不支持軍購預算，也表明沒有通過商購和國防自主的部分是為了防止民進黨貪腐，未來希望與美方溝通，直接從美方取得資訊來審議。

鄭麗文11日也與蘇利文討論到台灣與阿拉斯加的能源合作。中油去年3月與美國阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corporation）簽署協議，同意購買液化天然氣，並投資阿拉斯加液化天然氣計畫；這項計畫將透過管線，在阿拉斯加由北向南輸送天然氣，以液化天然氣形式運到台灣、日本和韓國。

另外，有知情人士指出，金映玉在對談時表示，美國很關心台灣，也注意到中國對台灣的威脅，希望台海能夠維持和平。