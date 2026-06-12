快訊

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

員山國中畢業禮藏彩蛋 「早起的蟲兒有鳥吃」美麗錯誤成勵志金句

聽新聞
0:00 / 0:00

軍購態度放軟？鄭麗文：商購和國防自主盼直接與美方溝通

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
國民黨主席鄭麗文11日延續國會拜會行程，鎖定親台的軍委會和外委會參眾議員，包括共和黨聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）、共和黨聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）和金映玉（Young Kim）。圖為鄭麗文走進狄克森參議院辦公大樓。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文11日延續國會拜會行程，鎖定親台的軍委會和外委會參眾議員，包括共和黨聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）、共和黨聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）和金映玉（Young Kim）。圖為鄭麗文走進狄克森參議院辦公大樓。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文11日再度拜訪國會，與親台參眾議員討論對台軍售等議題，據悉，鄭麗文在軍購上的態度放軟，稱在商購和國防自主的部分，希望未來直接與美方溝通來審議。

鄭麗文11日延續國會拜會行程，鎖定親台的軍委會和外委會參眾議員，包括共和黨聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）、共和黨聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）和金映玉（Young Kim）；據了解，參眾議員都詢問到台灣軍購預算的情況，也好奇鄭麗文4月訪問北京，與中國國家主席習近平之間的互動。

鄭麗文11日首站訪問長期挺台的阿拉斯加州參議員蘇利文，雙方對談時間也最長，有近一小時。

蘇利文曾在軍購預算卡關期間抨擊台灣在野黨，指台灣立法院未能通過攸關台灣自我防衛所需的關鍵預算，在野黨還派出代表團訪問中國大陸，直言「為了向中共低頭而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火」；國民黨副主席蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源於今年2月初率團赴中出席「兩岸交流合作前瞻論壇」。

據了解，蘇利文11日在會中重申支持台灣的態度，並再度陳述他曾參與1996年台海危機的往事；蘇利文曾在海軍陸戰隊服役，台海危機爆發時，美國曾緊急派遣兩個航母戰鬥群抵達台灣海峽，蘇利文就在其中一艘軍艦上。據悉，蘇利文稱，他當時就為了保衛台灣願意挺身而出。

蘇利文也在會中詢問軍購預算，鄭麗文除了澄清國民黨並非不支持軍購預算，也表明沒有通過商購和國防自主的部分是為了防止民進黨貪腐，未來希望與美方溝通，直接從美方取得資訊來審議。

鄭麗文11日也與蘇利文討論到台灣與阿拉斯加的能源合作。中油去年3月與美國阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corporation）簽署協議，同意購買液化天然氣，並投資阿拉斯加液化天然氣計畫；這項計畫將透過管線，在阿拉斯加由北向南輸送天然氣，以液化天然氣形式運到台灣、日本和韓國。

另外，有知情人士指出，金映玉在對談時表示，美國很關心台灣，也注意到中國對台灣的威脅，希望台海能夠維持和平。

鄭麗文 美方 共和黨 2026九合一選舉

延伸閱讀

鄭麗文拜會美議員及智庫 交流軍購、兩岸關係議題

華府拜會五美國會議員 鄭麗文：國民黨不反軍購 親中標籤斷章取義

拜會美議員 鄭麗文：交流聚焦軍購、能源等議題

指訪美國遭抹黑 鄭麗文：我的好表現 成功激怒民進黨

相關新聞

「20根雞腿直接倒掉」他目睹軍營浪費景象怒了 伙委曝難處：規定太多

軍中專責管理團體飲食與監督伙房的人員稱為「伙委」。一名在當兵的網友發文，揭露軍隊中「浪費食物」的情況，他指出，在收拾餐桶時竟然曾倒過20支雞腿、甚至還被要求倒掉20幾個未拆封的麵包，他對浪費食物的行為感到很生氣，希望相關人士能重視該問題。對此，一位曾經當過伙委的網友回應，軍隊中膳食勤務的規定非常多，例如要顧及到食安、軍人餓肚子、經費結餘等因素，才會導致軍隊中廚餘過多。

軍購態度放軟？鄭麗文：商購和國防自主盼直接與美方溝通

國民黨主席鄭麗文11日再度拜訪國會，與親台參眾議員討論對台軍售等議題，據悉，鄭麗文在軍購上的態度放軟，稱在商購和國防自主的部分，希望未來直接與美方溝通來審議。

不滿遭列涉軍名單 藥明康德提告美國防部

大陸生技公司藥明康德11日在美國華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院，對美國國防部提起訴訟，要求撤銷美方將其列為「中國軍工企業」的認定，並將公司自「中國軍工企業清單」中移除。

馬偉明電磁彈射能輾壓SpaceX火箭回收 改寫太空競賽？

中國大陸馬偉明團隊依據理論，想用福建艦中壓直流電磁彈射，把火箭甩上天，直接降低90%發射成本，或可完全輾壓馬斯克SpaceX火箭回收技術。 太空競賽規則是否會因此改寫？資深記者陳言喬整理了其研發進度，以及關鍵待突破的問題。

海馬士向西開火 美媒：台灣向美中展現防衛決心

編譯莊瑞萌、周辰陽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。