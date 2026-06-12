不滿遭列涉軍名單 藥明康德提告美國防部

AI摘要 文章摘要整理： 藥明康德向美國國防部提告，要求移除其中國軍工企業標籤；公司指控美方認定無事實依據，美方則稱其與國防體系存間接聯繫。

大陸生技公司藥明康德11日在美國華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院，對美國國防部提起訴訟，要求撤銷美方將其列為「中國軍工企業」的認定，並將公司自「中國軍工企業清單」中移除。

據路透社報導，藥明康德在訴狀中指出，美國國防部將公司列入名單的決定武斷、反覆無常，缺乏事實支持，且是「政治壓力下的產物」。藥明康德也指控美國政府在沒有法律與事實依據的情況下，將公司貼上國安威脅標籤，已對公司聲譽及營運造成重大損害。

對此，美國國防部發言人表示，國防部不評論正在進行中的訴訟案件。

美國國防部8日公布最新版「中國軍工企業清單」，即1260H清單，涉及80家大陸企業集團及近188個關聯實體。與上一版本相比，新增多家大陸科技、生物醫藥、光伏及機器人企業，包括阿里巴巴、百度、比亞迪、蔚來、藥明康德、天合光能、宇樹科技等。該名單至少每年更新一次，企業可向美方申請移除。

報導稱，美方認為，大陸可能透過民營企業取得技術與資源，以推動軍事發展，因此持續擴大相關企業的審查範圍。

根據美國近年通過的相關法案，美國國防部自本月稍晚起不得直接與名單上的企業簽訂合約；自2027年起，也不得透過第三方向相關企業採購產品或服務。不過，被列入1260H清單並不等同於遭到正式制裁。

美國國防部表示，藥明康德被列入清單，是因美方認定該公司與大陸國務院國有資產監督管理委員會存在間接關聯，並與大陸人民解放軍及負責國防工業事務的國家國防科技工業局有間接聯繫。

藥明康德在提告前已公開否認美方指控。公司稱，美方做法是錯誤且毫無依據，公司將採取一切可行法律行動。藥明康德也在致客戶信中強調：「我們必須明確指出，藥明康德不是中國軍工企業。」

藥明康德成立於2000年，主要提供藥物研發及生產服務，目前服務超過4000家製藥及生命科學企業，其中包括1200多家美國客戶。路透數據顯示，藥明康德目前市值約430億美元（約新台幣1.36兆元）。