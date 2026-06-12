「20根雞腿直接倒掉」他目睹軍營浪費景象怒了 伙委曝難處：規定太多

軍中專責管理團體飲食與監督伙房的人員稱為「伙委」。一名在當兵的網友發文，揭露軍隊中「浪費食物」的情況，他指出，在收拾餐桶時竟然曾倒過20根雞腿、甚至還被要求倒掉20幾個未拆封的麵包，他對浪費食物的行為感到很生氣，希望相關人士能重視該問題。對此，一位曾經當過伙委的網友回應，軍隊中膳食勤務的規定非常多，例如要顧及到食安、經費結餘等因素，才會導致軍隊中廚餘過多。

一名網友11日在Threads發文，表示在軍隊中食物浪費的問題非常嚴重，他負責收餐桶時總會發現5菜1湯的量剩下一半，明明只有30人，前天卻倒掉20根滷雞腿；今日撤收時，學長又叫他把20幾個沒有拆封的麵包撕開丟到廚餘裡，讓他非常火大。他非常厭惡浪費食物這種行為，尤其是這些麵包距離保存期限還有3個月，很不理解為何部隊要這麼做。

原PO質疑，為何不要少買一點、少煮一些，再把全新的食品保存下來？他曾經去過非洲的納米比亞教書，那邊很多家庭一天僅能吃一餐，如今台灣軍隊「富足了就不懂得珍惜」，並希望相關單位能重視軍隊食物浪費的問題。

此文一出，有一位曾經當過軍隊伙委的網友回應，其實長官們也知道廚餘過多的問題，但因為眾多因素導致無法解決。首先，軍隊不能讓官兵餓肚子，所以寧可多準備也不能少準備；再者，食安問題一直是重點，當餐留下的食物不可能留到下一餐，無奈之下只能倒掉；想精準控制菜量也很難，因為有些官兵不會去餐廳吃飯，例如臨時補假或外出洽公，進而導致伙房兵很難拿捏人數。

菜金的問題也是該網友提到的重點。他透露，如果菜金結餘過高或透支都會被檢討，所以還是有必要把錢花完；此外辦伙也是難點，總是會擔心有人沒吃飽或不好吃。總而言之，軍隊中膳食勤務的規定很多，作為伙委看到廚餘量多也很無奈。

對此，原PO也回應，他認為軍隊浪費食物是整個體制的問題，並沒有要批評伙委的意思，問題在於軍隊長鞭效應嚴重、供需預測不準確、剩食處理太單一等等，軍隊要改革的地方太多，如果沒有人想辦法改變，問題還是會一直存在。並以清末自強運動與北洋水軍舉例，如今的國軍雖然武器進步，但體制並未現代化。

軍隊中伙食令人「沒食慾」也曾引起討論，不少伙食兵指出，食物不好吃的原因包括部隊經濟、時間不夠、人手不足與不擅長煮飯等，做出來的食物才不夠美味，不過要是經費充足，也能做出如龍蝦沙拉、炭烤肋排等美味的食物。