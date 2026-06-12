快訊

世足賽／從顱骨骨折瀕死到抗命頭錘破網 墨西哥希門尼斯首球淚獻亡父

憑證將過期變「買斷版末日」！微軟Office 2019 for Mac下個月變「唯讀模式」

桃園毒駕拒檢醫院前失控撞死2行人...肇事男也不治 檢警今勘驗

聽新聞
0:00 / 0:00

美參院軍委會國防授權法案摘要 含台灣戰備庫存計畫

中央社／ 華盛頓11日專電

美國聯邦參議院軍委會今天通過2027財政年度國防授權法案並釋出法案摘要，內容包括授權戰爭部為台灣建立戰爭儲備存量計畫；要求審查美國對日、台、韓、菲的軍售延宕如何影響戰爭部在第一島鏈建立、維持強大拒止型防禦的能力。

「國防授權法案」（National Defense AuthorizationAct, NDAA）堪稱美國年度大法，聯邦參議院、眾議院必須「喬出」統一版本，各自通過後由總統簽字生效。

美國軍事新聞網站Breaking Defense報導，參院軍事委員會今天以18票對9票通過2027財政年度國防授權法案，下一步將送交參議院全體會議處理。

根據參院軍委會2027財政年度國防授權法案摘要，有關印太地區的部分包括將「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）重新命名為「第一島鏈安全合作倡議」（First Island Chain SecurityCooperation Initiative, FICSCI），並讓菲律賓有資格依此授權接受援助。「第一島鏈安全合作倡議」也將延至2032年。

另外，摘要指出，法案授權戰爭部為台灣建立戰爭儲備存量（War Reserve Stockpile）計畫；要求審查美國對日本、台灣、韓國及菲律賓的軍售程序延宕，如何影響戰爭部在第一島鏈建立、部署及維持強大拒止型防禦（denial defense）的能力。

在此之前，聯邦眾議院軍委會上週通過2027財政年度國防授權法案，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供最高10億美元資金，協助台灣自我防衛；其他內容還包括關切美台之間的通訊韌性，要求戰爭部長向國會提交相關報告。

法案 戰爭 眾議院

延伸閱讀

美眾院委員會公布國防撥款法案 含20億美元助台防衛

拜會美議員 鄭麗文：交流聚焦軍購、能源等議題

林中斌／川習會待續 中美台前景待變

鄭麗文：親中標籤斷章取義 國民黨不反軍購

相關新聞

馬偉明電磁彈射能輾壓SpaceX火箭回收 改寫太空競賽？

中國大陸馬偉明團隊依據理論，想用福建艦中壓直流電磁彈射，把火箭甩上天，直接降低90%發射成本，或可完全輾壓馬斯克SpaceX火箭回收技術。 太空競賽規則是否會因此改寫？資深記者陳言喬整理了其研發進度，以及關鍵待突破的問題。

海馬士向西開火 美媒：台灣向美中展現防衛決心

編譯莊瑞萌、周辰陽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。