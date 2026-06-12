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美參院軍委會國防授權法案摘要 含台灣戰備庫存計畫
美國聯邦參議院軍委會今天通過2027財政年度國防授權法案並釋出法案摘要，內容包括授權戰爭部為台灣建立戰爭儲備存量計畫；要求審查美國對日、台、韓、菲的軍售延宕如何影響戰爭部在第一島鏈建立、維持強大拒止型防禦的能力。
「國防授權法案」（National Defense AuthorizationAct, NDAA）堪稱美國年度大法，聯邦參議院、眾議院必須「喬出」統一版本，各自通過後由總統簽字生效。
美國軍事新聞網站Breaking Defense報導，參院軍事委員會今天以18票對9票通過2027財政年度國防授權法案，下一步將送交參議院全體會議處理。
根據參院軍委會2027財政年度國防授權法案摘要，有關印太地區的部分包括將「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）重新命名為「第一島鏈安全合作倡議」（First Island Chain SecurityCooperation Initiative, FICSCI），並讓菲律賓有資格依此授權接受援助。「第一島鏈安全合作倡議」也將延至2032年。
另外，摘要指出，法案授權戰爭部為台灣建立戰爭儲備存量（War Reserve Stockpile）計畫；要求審查美國對日本、台灣、韓國及菲律賓的軍售程序延宕，如何影響戰爭部在第一島鏈建立、部署及維持強大拒止型防禦（denial defense）的能力。
在此之前，聯邦眾議院軍委會上週通過2027財政年度國防授權法案，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供最高10億美元資金，協助台灣自我防衛；其他內容還包括關切美台之間的通訊韌性，要求戰爭部長向國會提交相關報告。
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