聽新聞
0:00 / 0:00

海馬士向西開火 美媒：台灣向美中展現防衛決心

聯合報／ 編譯莊瑞萌、周辰陽／綜合報導

華爾街日報報導，台灣陸軍十日首度於西部海岸向面對中國大陸的戰略海域發射卅二枚美製「海馬士」高機動性多管火箭系統，被解讀是向北京與華盛頓傳達其防衛決心。美軍陸戰隊退役上校紐夏說，這是在向中國傳遞一個訊息，「如果他們企圖跨越台灣海峽，將會遭到迎頭痛擊，最終能成功登陸的船隻，將遠比出發時少。」

報導指出，此類演習同時也向華府發出訊息，表明台灣致力於自我防衛，值得美國支持；目前，美國一筆一四○億美元對台軍售案正處於擱置狀態。中國領導人習近平日前已向美國總統川普明確表示，反對美國對台軍售。

儘管台灣陸軍十日發射的測試火箭彈射程有限，僅能打擊離岸不到六英里目標，但台灣為海馬士系統配備的飛彈，其射程足以涵蓋中國大陸。

海馬士系統是台灣「不對稱防衛」戰略的一環，目的是嚇阻規模龐大的中國軍隊入侵。

台灣於去年十二月獲得川普政府批准，額外採購八十二套海馬士系統及相關設備，總價約四十億美元。

該項軍售包含四百廿枚「陸軍戰術飛彈系統」飛彈，射程足以涵蓋中國東南沿海。

中國在自身的軍事演習與訊息傳播中，也曾將海馬士系統列為重點目標。去年十二月，中國於台灣周邊舉行大規模軍演期間，央視播出的畫面，出現解放軍長程砲兵部隊鎖定台灣海馬士系統的模擬攻擊場景。

報導說，此次海馬士實彈射擊演習，是台灣軍方首次在可能遭敵軍登陸的海岸地區測試這套系統。過去台灣實彈射擊演習大多位於東南沿海、面向太平洋的偏遠試射場進行。

台灣空軍退役上校周宇平說，「實彈射擊的最佳演訓地點，就是你所肩負防衛任務的區域」。

不過，金融時報報導，美國愛國者飛彈製造商洛克希德馬丁高階主管示警，儘管該公司正計畫大幅擴充產能至目前的三倍，但仍無法確定何時能向美國盟友交付相關飛彈。

洛克希德馬丁飛彈與火控部門戰略及業務發展副總裁鄧恩在柏林航空展表示，公司正努力提高關鍵愛國者三型攔截彈產量，以因應因伊朗戰爭而進一步惡化的供應短缺問題，但「我們無法決定這些飛彈將如何分配」。

台灣目前有九個愛國者飛彈連，打算增加採購。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」國防與安全部門主管瓊斯日前在華爾街日報撰文提到，被川普政府擱置的一四○億美元對台軍售案，內容就包括愛國者三型防空飛彈。

海馬士 美中 華爾街日報

延伸閱讀

影／「海馬士」火箭西海岸首度亮相 展現精準打擊實戰化訓練成果

美國盟友何時拿到愛國者PAC-3飛彈？飛彈製造商洛馬高管：我不知道

救觀光犧牲國防？海馬士首次實戰化射擊 民航空域管制攪局

海馬斯射擊 專家稱配合IBCS國軍將獲攻勢制空能力

相關新聞

鄭麗文美國CFR演講：將備戰焦慮轉為建構制度化永續和平推動力

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月9日在美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）發表演講並與學者座談。鄭強調，第一島鏈不應只是冷戰邏輯下的軍事防禦堡壘，更應成為促進全亞太和平與繁榮的關鍵紐帶，國民黨將秉持務實理性的態度，將「備戰的焦慮」轉化為「建構制度化永續和平」的推動力。

府提滿29人 監委名單 在野批政治分贓

賴政府昨天公布下屆監委提名名單，以陳永興為院長、王榮璋為副院長。國民黨與民眾黨並未推薦監委人選，賴清德總統將廿九名監委名額提滿，在野黨批這是政治分贓；民眾黨主席黃國昌表示，絕不同意民進黨提名的監委。

歷史上的今天／1972年專家看好經濟 率日企抵台考察投資

1972年6月12日，旅日財經專家邱永漢率領70位日本企業家由東京飛來台北，展開在台投資的各項考察及籌備工作。這是他實現「經濟報國」理想的第一步。這個「邱永漢台灣投資考察團」的70位日本中小企業家，已有7人決定在台設廠投資，另有十幾人亦在積極籌備，其餘的人經過考察後，也將在同年9月以後再陸續來台投資。這些投資，對我國的經濟發展，有很大的貢獻。

美眾院公布國防撥款法案 20億美元助台

美國聯邦眾議院撥款委員會十日公布二○二七財政年度國防撥款法案，包括撥出十億美元（約台幣三一七億元）供「台灣安全合作倡議」使用，法案另編列十億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。

選罷法修正案協商破局 高虹安條款今三讀闖關

立法院長韓國瑜昨天針對「公職人員選罷法」修正案召集朝野協商，藍綠初審時均同意放寬被法官判緩刑者可參選規定，民眾黨立委許忠信堅持納入「易刑」處分，遭綠營質疑是替新竹市長高虹安量身打造，最後朝野沒有共識，草案將在今天院會三讀闖關。

鄭麗文：親中標籤斷章取義 國民黨不反軍購

國民黨主席鄭麗文美東時間十日拜訪美國國會議員，並與聯邦眾議院外交委員會主席馬斯特會面。鄭麗文表示，她向美國議員表達國民黨對軍售真正立場，並非反對美國對台軍售，必須符合台灣立法的程序正義；至於外界貼上親中標籤，鄭麗文斥責是斷章取義、刻意醜化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。