海馬士向西開火 美媒：台灣向美中展現防衛決心

華爾街日報報導，台灣陸軍十日首度於西部海岸向面對中國大陸的戰略海域發射卅二枚美製「海馬士」高機動性多管火箭系統，被解讀是向北京與華盛頓傳達其防衛決心。美軍陸戰隊退役上校紐夏說，這是在向中國傳遞一個訊息，「如果他們企圖跨越台灣海峽，將會遭到迎頭痛擊，最終能成功登陸的船隻，將遠比出發時少。」

報導指出，此類演習同時也向華府發出訊息，表明台灣致力於自我防衛，值得美國支持；目前，美國一筆一四○億美元對台軍售案正處於擱置狀態。中國領導人習近平日前已向美國總統川普明確表示，反對美國對台軍售。

儘管台灣陸軍十日發射的測試火箭彈射程有限，僅能打擊離岸不到六英里目標，但台灣為海馬士系統配備的飛彈，其射程足以涵蓋中國大陸。

海馬士系統是台灣「不對稱防衛」戰略的一環，目的是嚇阻規模龐大的中國軍隊入侵。

台灣於去年十二月獲得川普政府批准，額外採購八十二套海馬士系統及相關設備，總價約四十億美元。

該項軍售包含四百廿枚「陸軍戰術飛彈系統」飛彈，射程足以涵蓋中國東南沿海。

中國在自身的軍事演習與訊息傳播中，也曾將海馬士系統列為重點目標。去年十二月，中國於台灣周邊舉行大規模軍演期間，央視播出的畫面，出現解放軍長程砲兵部隊鎖定台灣海馬士系統的模擬攻擊場景。

報導說，此次海馬士實彈射擊演習，是台灣軍方首次在可能遭敵軍登陸的海岸地區測試這套系統。過去台灣實彈射擊演習大多位於東南沿海、面向太平洋的偏遠試射場進行。

台灣空軍退役上校周宇平說，「實彈射擊的最佳演訓地點，就是你所肩負防衛任務的區域」。

不過，金融時報報導，美國愛國者飛彈製造商洛克希德馬丁高階主管示警，儘管該公司正計畫大幅擴充產能至目前的三倍，但仍無法確定何時能向美國盟友交付相關飛彈。

洛克希德馬丁飛彈與火控部門戰略及業務發展副總裁鄧恩在柏林航空展表示，公司正努力提高關鍵愛國者三型攔截彈產量，以因應因伊朗戰爭而進一步惡化的供應短缺問題，但「我們無法決定這些飛彈將如何分配」。

台灣目前有九個愛國者飛彈連，打算增加採購。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」國防與安全部門主管瓊斯日前在華爾街日報撰文提到，被川普政府擱置的一四○億美元對台軍售案，內容就包括愛國者三型防空飛彈。