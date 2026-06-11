政院修軍保條例…育兒留停津貼延長至滿7歲 軍公教雙親最高可領18月

賴政府推動「台灣人口對策新戰略」，其中育兒留停津貼升級為「6+3」，行政院會今天通過「軍人保險條例」修正草案，適用子女年齡延長至滿7歲止，軍公教雙親未來合計最高可請領18個月津貼。

總統府日前公布「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」18項措施，有6措施涉及12項法律須修正，行政院會日前通過勞動部擬具的「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案，將現行8周產假延長至12周、7天陪產假延長為14天，且相關延長措施的薪資由政府負擔，以及將育兒留停6+3、育嬰假升級為育兒假等入法。

國防部表示，此次修正「軍人保險條例」，主要為配合「性別平等工作法」及「就業保險法」之修訂，將育「嬰」留職停薪津貼之適用子女年齡延長至6歲，期間至該子女滿7歲止，同時修正名稱為育「兒」留職停薪津貼；並且增訂雙親均領滿6個月津貼者，可各再多請領3個月，最長可各領9個月，以鼓勵雙親共同參與育兒。

另外，由於軍人保險是以本俸為保險基數，考量基層官兵的本俸與勞工法定最低工資落差較大，這次修法也納入軍人「育兒留職停薪津貼金額低於以法定最低工資為保險基數計算之金額者，應補足其差額」之條文，以保障基層官兵申請育兒留職停薪時，仍能獲得適足之基本生活保障。