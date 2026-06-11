美眾院委員會公布國防撥款法案 含20億美元助台防衛

中國對台軍事威脅加劇之際，美國聯邦眾議院撥款委員會今天公布2027財政年度國防撥款法案，其中包括撥出10億美元（約新台幣317億元）供「台灣安全合作倡議」使用，法案另編列10億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。

眾議院撥款委員會今天公布2027財政年度國防撥款法案文本並宣布，委員會國防小組將於明天閉門審議這項法案。

眾院撥款委員會發布新聞稿表示，2027財政年度國防撥款法案提供總額1兆720億美元的可自由支配預算。法案旨在提升美國的戰略軍事優勢、加強對現役軍人及軍眷的支持、優化戰爭部運作、打擊跨國毒品走私，並落實川普政府的優先施政目標。

有關台灣的部分，法案文本寫道，在「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（DefenseSecurity Cooperation Agency）的款項中，應撥出10億美元用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan SecurityCooperation Initiative），可動用期限為2028年9月30日。

法案指出，美國戰爭部長在取得國務卿同意後，可動用這項資金向台灣提供援助，包括新購國防物資、服務，以及軍事教育與訓練。

另外，法案寫道，在「跨軍種運作與維持」項下，撥付10億美元用於替換及補償提供給台灣的國防物資及服務。