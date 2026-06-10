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海馬斯射擊 專家稱配合IBCS國軍將獲攻勢制空能力

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
我國接裝海馬士（HIMARS）多管火箭系統後，今日首度於九鵬基地以外的西部防區實施實彈射擊驗證。圖/軍聞社
我國接裝海馬士（HIMARS）多管火箭系統後，今日首度於九鵬基地以外的西部防區實施實彈射擊驗證。圖/軍聞社

陸軍「海馬斯」(HIMARS) 多管火箭系統近月來二度試射，旅美的台海安全研究中心主任梅復興表示，「海馬斯」系統可透過Link 16戰術鏈路與國軍指管網路連接，迅速獲得即時或近即時的目標資料與射擊指令，快速反制共軍遠火部隊；未來若配合我國對美申購中的「IBCS」，國軍將等同於獲得執行「攻勢制空」的任務能力。

梅復興今（10）日透過臉書貼文表示，國人對海馬斯在台灣西部海岸實彈射擊所展現的短時間內進入陣地，完成射擊後迅速脫離的性能印象深刻。

他進一步指出，這所謂的「打帶跑」(shoot and scoot) 能力，除了拜其發射系統充分與射控及指管連線整合，從而優化射控所需時間外，載具無需放收駐鋤亦是得以節省時間的關鍵因素；這是因其載具的輪胎與承載系統的設計所賜。事實上，「 海馬斯」的設計尚可允許發射車在略為不平的地面上穩定發射火箭或飛彈，最大傾斜度可達89密位、約5度。

他表示，根據公開資料，「海馬斯」系統從停車，瞄準，將發射器對準目標方位與仰角，然後發射一整箱的火箭或戰術彈道飛彈，只需不到3分鐘，甚至更短的時間。而從完成射擊到脫離發射地點僅需不到1分鐘。這些特性所提供的戰術優勢，在烏克蘭戰場獲得了充分的驗證肯定。

此外，由於「海馬斯」系統可透過Link 16戰術鏈路跟國軍的指管網路連接，所以能夠迅速的獲得即時/近即時的目標資料與射擊指令。這對於大幅提高國軍聯合作戰以及有效反制高時效性目標 (time sensitive targets），例如共軍的機動發射車或高價值指管資產等，極具意義。尤其如果我國能順利獲得整合防空暨飛彈防禦戰鬥指揮系統（IBCS） 的話，理論上即可將飛彈防禦雷達，如愛國者3型防空飛彈所裝備的LTAMDS，根據彈道軌跡所精準推算的敵方發射位置立刻傳給適合接戰的「海馬斯」發射單位對共軍的遠火等發射車進行反制打擊。而由於共軍的遠火發射車至少目前或可見未來，在射擊非精準導引彈種時必須佈放駐鋤，所以脫離疏散所需的時間較長，是為我方可利用的共軍裝備潛在脆弱性之一。而若共軍改使用精準導引火箭彈，則會因其成本遠高於非導引彈種，而不可能以同樣的規模發動持續性的洗地式攻擊。

他說，事實上，這種等同於「攻勢制空」(offensive counter air/OCA) 的任務能力，也是國軍構建IBCS這類整合式指管、射控系統的重要附帶考慮之一。

國軍 火箭

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