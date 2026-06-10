觀光凌駕國防？陸軍控海馬士首次實戰化射擊受阻 民航局還原始末

陸軍十軍團今於台中甲南海灘進行海馬士多管火箭成軍以來，首次實戰化實彈射擊操演，但軍方指控，操演受到民航局2次空域管轄，感嘆再多「實戰化想」仍不敵觀光客的出入。對此，民航局澄清，軍方是申請「空域採協調使用」方式實施演訓，空中無航機時由軍方使用，若有其他航機則在確認航機離開空域後再使用。

軍方指出，本次實彈射擊，規畫發射車採3波次射擊，但實彈操演接連2次遭受到民航局的臨時空域管制。原訂射擊通報與射擊管制區為早上7時30分至12時，但射擊前臨時受到民航局關閉射擊空域，又在射擊第2波結束的10時左右，遭受到第2波空域管制，直至10時40分後才又得以繼續射擊；原訂進行一次打帶跑連續射擊並進行戰術脫離的實戰化射擊操演，也在2次等待空域開放之下，延遲了1小時才得以結束。

軍方表示，陸軍近年在實戰化要求下，雖然訓場受限，但仍將實彈科目盡可能貼近戰場情境，但意外的是，再多的「實戰化想」，也許仍不敵觀光旅客的出入順利，與國內民航航管雷達管制政策的保守。

對此，民航局說明，空域管制分為關閉空域與空域協調使用，軍方就此次實彈射擊與民航局協調空域使用時，因陸軍於射擊前需有地面準備，因此，軍方於今年5月5日向本局申請「空域採協調使用」方式實施演訓，本局於5月6日即依軍方申請協助發布飛航公告。

民航局指出，今日軍方派遣聯絡人員至航管單位，於完成相關準備預計開始射擊時告知航管單位，由航管單位確認空中無航機飛航時，就會同意軍方使用；若空中有其他航機，則會請軍方在航管單位確認航機已脫離空域後，再使用該空域，以確保安全。

民航局表示，透過此一協調機制，今日上午，共有三時段淨空空域，由軍方使用：