空軍前上校張銘哲涉共碟案 監察院通過彈劾

監察院今天表示，國防部空軍司令部空軍軍官學校前上校處長張銘哲受金錢利誘，應允加入為大陸地區、境外敵對勢力派遣之人發展組織，嚴重敗壞官箴及軍紀，監察院通過監委蔡崇義、賴鼎銘、陳景峻所提彈劾案。

監院指出，張銘哲前於任軍職期間，受鍾姓共諜以金錢之利益誘惑，竟與鍾姓共諜共同基於意圖危害國家安全，而應允加入為大陸地區、境外敵對勢力派遣之人發展組織，並自2019年9月起至2024年11月止，多次收受鍾姓共諜轉交之工作費，合計134萬1000元。

監院表示，張銘哲所為敗壞軍紀、玷辱官箴，嚴重戕害國軍保家衛國形象，且影響國人對於國防安全之信賴至鉅，核有重大違失。監察院於115年6月2日審查通過監察委員蔡崇義、賴鼎銘、陳景峻提案，全案移送懲戒法院審理。

監院指出，張銘哲除涉犯國家安全法外，並違反國軍應效忠中華民國義務及誠信清廉之旨，敗壞官箴及軍紀，嚴重傷害國軍保家衛國形象，違失事證明確，且情節重大，依公務員懲戒法第2條規定，有應受懲戒之必要，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。