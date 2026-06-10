快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

空軍前上校張銘哲涉共碟案 監察院通過彈劾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院外觀。記者蘇健忠／攝影
監察院外觀。記者蘇健忠／攝影

監察院今天表示，國防部空軍司令部空軍軍官學校前上校處長張銘哲受金錢利誘，應允加入為大陸地區、境外敵對勢力派遣之人發展組織，嚴重敗壞官箴及軍紀，監察院通過監委蔡崇義、賴鼎銘、陳景峻所提彈劾案。

監院指出，張銘哲前於任軍職期間，受鍾姓共諜以金錢之利益誘惑，竟與鍾姓共諜共同基於意圖危害國家安全，而應允加入為大陸地區、境外敵對勢力派遣之人發展組織，並自2019年9月起至2024年11月止，多次收受鍾姓共諜轉交之工作費，合計134萬1000元。

監院表示，張銘哲所為敗壞軍紀、玷辱官箴，嚴重戕害國軍保家衛國形象，且影響國人對於國防安全之信賴至鉅，核有重大違失。監察院於115年6月2日審查通過監察委員蔡崇義、賴鼎銘、陳景峻提案，全案移送懲戒法院審理。

監院指出，張銘哲除涉犯國家安全法外，並違反國軍應效忠中華民國義務及誠信清廉之旨，敗壞官箴及軍紀，嚴重傷害國軍保家衛國形象，違失事證明確，且情節重大，依公務員懲戒法第2條規定，有應受懲戒之必要，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

空軍 共諜 監察院

延伸閱讀

涉違建關說案未了又涉賄 民進黨桃園市議員張肇良再遭聲押

南市某校長涉霸凌、打壓吹哨者遭監察院糾正 教育局回應了

神棍誆婦「靈魂破洞」性侵39次還要丈夫迴避 宜蘭宮主遭重判25年

拒當口罩國家隊…私賣高價牟利 二審認罪獲判緩刑

相關新聞

空軍前上校張銘哲涉共碟案 監院通過彈劾

監察院今天表示，國防部空軍司令部空軍軍官學校前上校處長張銘哲受金錢利誘，應允加入為大陸地區、境外敵對勢力派遣之人發展組織，嚴重敗壞官箴及軍紀，監察院通過監委蔡崇義、賴鼎銘、陳景峻所提彈劾案。

救觀光犧牲國防? 海馬士首次實戰化射擊 民航空域管制攪

陸軍十軍團今(10)日於台中甲南海灘進行海馬士(HIMARS)多管火箭成軍以來首次實戰化實彈射擊操演。但由於兩次民航局的空域管制與兩輛發射車的系統異常導致這場畫面震撼的操演留下一些遺憾。

影／「海馬士」火箭西海岸首度亮相 展現精準打擊實戰化訓練成果

陸軍第十軍團上午實施第二日的「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練，包含受矚目的海馬士（HIMARS）多管火箭系統，首度在西海岸亮相；另有155公厘榴彈砲、M109A2及M110A2自走砲等武器，展現新式武器火力、機動打擊能力及實戰化訓練成果。

風洞還是錢洞？馬文君追問5億跳傘模擬器：需求在哪？效益在哪？

陸軍司令部編列總經費5億1072萬餘元，規畫建置「高空滲透跳傘訓練模擬器」及專屬大樓，引發預算必要性討論。國民黨立委馬文君質疑，國防部未說明建置需求、與既有VR系統是否重複投資，也未清楚交代5億元經費用途，因此提案刪減及凍結部分預算，要求提出完整說明。

部隊鍋EP273｜從史瓦帝尼國王專機 談航空器的極限航程

今年5月賴清德總統密訪非洲友邦史瓦帝尼，在行程曝光後搭乘史瓦帝尼國王專機返台，以A340-300寫下總統專機最長單一航程不落地，同時最貼近南極的飛行紀錄。不過一架民航機如何完成超長航程，為何以前越洋飛機都是三、四具發動機，現在僅有兩具即可？燃油、載重、法規，又如何影響航空器航程的長短？

中共軍艦現蹤台灣東部海域 張惇涵：藍色海疆 寸土不讓

近期中共軍艦共有4艘出現在台灣的東部海域，且非常接近限制區。行政院秘書長張惇涵今上午受訪表示，中共的這個做法，不僅危害我國的主權，也違反相關的國際法跟國際公約，我國的海軍、海巡也都嚴密掌握當中，來確保國人的安全。「藍色海疆我們還是寸土不讓。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。