救觀光犧牲國防？海馬士首次實戰化射擊 民航空域管制攪局

陸軍十軍團今(10)日於台中甲南海灘進行海馬士(HIMARS)多管火箭成軍以來首次實戰化實彈射擊操演。但由於兩次民航局的空域管制與兩輛發射車的系統異常導致這場畫面震撼的操演留下一些遺憾。

原訂今(10)日早上9時20分至50分的實彈射擊，在早上9時許軍方獲悉民航局臨時對射擊區域發布空域管制。直至9時50分管制解除，這時六輛海馬士才終於獲頒射擊命令，迅速穿越困難地形，抵達最終發射陣地。並在3分鐘內迅速發射出第一枚火箭彈。

本次實彈射擊，規劃發射車採三波次射擊，每輛車共射擊滿裝的6枚M28A2縮距火箭彈，共計36枚火箭彈，並在射擊後採打帶跑戰術快速撤離。但操演在空域管制解除得以啟動之後，也並非就代表順利開展。過程中第二輪齊射時，與第三輪同時彈著射擊時，均發生發射系統異常暫停發射的故障。因此原定射擊36枚火箭彈，最終只射擊了32枚。58砲指部參謀主任翁一銘表示，因海馬士射擊時會針對載具平衡自行選擇彈號，因此尚無法確認是否為同枚彈藥故障，僅能確定是系統異常。而先前的操演中的確有發生類似的異常狀況，美方技協去年也在我方回饋問題後對軟體進行了更新。

但雪上加霜的，是本次實彈操演接連兩次遭受到民航局的臨時空域管制。原訂射擊通報與射擊管制區為早上7時30分至12時，但就在射擊前臨時受到民航局關閉射擊空域，又在射擊第二波結束的10時左右，遭受到第二波空域管制，直至10時40分後才又得以繼續射擊。原訂進行一次打帶跑連續射擊並進行戰術脫離的實戰化射擊操演，也在兩次等待空域開放之下，延遲了1小時才得以結束。

台中甲南海灘，空域鄰近十分繁忙的A1航道匯入後龍導航台的要衝，同時也鄰近桃園機場與清泉岡機場的近離場航道。因此陸軍先前於4月24日發布射擊通報，並派駐聯絡官進駐台北進場台與清泉岡機場塔台，並協調於航情繁忙時，得依照航管指示於5分鐘前通報行情中斷射擊，陸軍近年在實戰化要求下，雖然訓場受限，但仍將實彈科目盡可能貼近戰場情境，但意外的是，再多的「實戰化想」，也許仍不敵觀光旅客的出入順利，與國內民航航管雷達管制政策的保守。