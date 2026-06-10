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影／「海馬士」火箭西海岸首度亮相 展現精準打擊實戰化訓練成果

攝影中心／ 記者黃義書／台中即時報導
陸軍第十軍團上午實施第二日的「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練，受矚目的海馬士(HIMARS)多管火箭系統，首度在西海岸首度亮相，發射M28縮距彈。記者黃義書／攝影
陸軍第十軍團上午實施第二日的「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練，受矚目的海馬士(HIMARS)多管火箭系統，首度在西海岸首度亮相，發射M28縮距彈。記者黃義書／攝影

陸軍第十軍團上午實施第二日的「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練，包含受矚目的海馬士（HIMARS）多管火箭系統，首度在西海岸亮相；另有155公厘榴彈砲、M109A2及M110A2自走砲等武器，展現新式武器火力、機動打擊能力及實戰化訓練成果。

國軍採購29套海馬士142高機動性火箭系統，已有十餘套交付陸軍完成接裝，今天有六輛海馬士發射車參與射擊訓練。海馬士5月12日首度在九鵬基地外完成實彈射擊驗證；美國後來再發布增售82套，台灣將獲得海馬士總數將達到111套。

此次有兩個陣地各三輛，計六輛海馬士發射車參與驗證訓練，演練模擬對北部地區之敵高效益目標實施跨區火力支援，迫使敵軍進攻頓挫，充分展現快速部署、精準打擊與跨區增援的優勢，提升地面部隊火力支援能量，有效嚇阻敵軍進犯。

針對預計發射36枚M28縮距彈，實際共發射32枚。陸軍砲兵第58指揮部多管飛彈連連長少校柯明斌受訪時表示，此次在大甲溪的南北岸實施實戰化的射擊訓練，確實在射擊的過程中，第一車有發生系統異常，官兵依照平時訓練故障排除程序，完成故障排除，並在第三波射擊時，將這枚沒有射擊的彈打出去。而在第三波射擊時第三車一樣有發生系統異常，目前正在實施故障排除的部分，這也是實戰化的一環。海馬士M28縮距彈是專為M142海馬斯（HIMARS）多管火箭系統設計的無導引訓練彈，來降低射程訓練成本的練習彈。縮距彈的飛行距離通常被限制在約15公里至30公里之間。

M109A2、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲接續對目標區也實施射擊，驗證聯合火力支援效能，充分展現國軍建構準打擊能力的成果。十軍團也特別感謝台中市政府、大甲區公所及大甲、清水地方鄉親全力支持與配合，主動提供射擊陣地，讓部隊能充分運用實戰環境，落實戰場即是訓場之實戰化訓練，也展現軍民合作與平時戰場經營成果，強化整體防衛效能，為建構全社會防衛韌性。

陸軍第十軍團上午實施第二日的「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練，受矚目的海馬士(HIMARS)多管火箭系統，首度在西海岸首度亮相，發射M28縮距彈。記者黃義書／攝影
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陸軍第十軍團上午實施第二日的「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練，受矚目的海馬士(HIMARS)多管火箭系統，首度在西海岸首度亮相，發射M28縮距彈。記者黃義書／攝影
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海馬士 火箭 陸軍

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