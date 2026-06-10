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風洞還是錢洞？馬文君追問5億跳傘模擬器：需求在哪？效益在哪？

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君質疑陸軍編列五億多跳傘訓練模擬器預算，卻未寫明經費明細。圖／翻攝馬文君臉書
立委馬文君質疑陸軍編列五億多跳傘訓練模擬器預算，卻未寫明經費明細。圖／翻攝馬文君臉書

陸軍司令部編列總經費5億1072萬餘元，規畫建置「高空滲透跳傘訓練模擬器」及專屬大樓，引發預算必要性討論。國民黨立委馬文君質疑，國防部未說明建置需求、與既有VR系統是否重複投資，也未清楚交代5億元經費用途，因此提案刪減及凍結部分預算，要求提出完整說明。

陸軍司令部「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，規畫於115年至117年分3年執行，並興建專屬模擬器大樓及垂直風洞設備，供特戰人員高空滲透跳傘訓練使用。馬文君指出，台灣傘兵主要任務是戰區機動增援、特戰滲透與關鍵據點支援，並非美軍式大規模敵後空降，在台海高強度防空環境下，大型運輸機深入敵後執行空降任務難度極高，因此目前仍以直升機機降、區域快速投送及特戰滲透為主。

她質疑，現行傘訓課程有哪些項目必須透過垂直風洞系統完成，既有傘塔、高跳台、實跳訓練及模擬設備是否已不足，若現有訓練量能足夠，新建大型模擬館的必要性何在，國防部至今未提出具體說明。

馬文君也指出，國軍近年已斥資超過1億元，在屏東大聖西營區建置8套VR操傘模擬系統，可模擬天候、風速及風向，如今再投入巨額經費建置風洞系統，兩者如何分工、是否功能重疊，以及能提升多少訓練效益，都應向外界交代。

她認為，採購方式同樣有待檢視。超過5億元總預算中，興建大樓工程款約占一半，但預算書未詳列成本拆解，也未說明採購設備等級、規格及估算依據，外界無從判斷是否符合成本效益。

此外，陸軍是否評估利用既有營區設施改建，或比較不同建置方案及替代配置方式，也應提出專業評估。如果連既有設備使用率、訓練成果及效益評估都無法提出，就難以說服外界再投入高額預算的必要性。

馬文君表示，她原先提案減列3億元、凍結5000萬元，經朝野協商後修正為全案減列2億元，其中115年度預算減列3000萬元、凍結1000萬元，待陸軍提出完整說明後始得解凍。她強調，此舉不是反對建軍，而是要求每一分國防預算都必須經得起檢驗。

跳傘 馬文君 國防部

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