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金融時報專訪談鄭習會、國防預算 鄭麗文：國民黨是美非常重要夥伴

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賴總統批今年總預算至今未過 莊瑞雄：在野要發展無人機又砍預算

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨赴台中參加無人機海外商機聯盟會師，致詞指中央政府總預算至今未過，不知道未來立法院要怎麼審預算，今年跟明年預算要一起審，創下中華民國憲政施行以來最荒謬情況。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄說，國民黨一邊要求發展無人機，卻一邊在立法院砍預算，言行不一，且無人機預算挪到年度預算恐排擠民生預算。

賴總統昨在座談會中不斷向業者強調，政府有心無人機產業和發展，但國防特別預算和總預算至今未過，今年跟明年預算要一起審，創下中華民國憲政施行以來最荒謬情況。

莊瑞雄今出席輿情記者會，他說民眾最討厭的是嘴巴說支持，卻在立法院把無人機產業預算砍掉，言行不一，台灣各地都有業者投入，這對台灣無人機產業發展非常重要，尤其在全球「非紅供應鏈」與中美對抗的背景下，台灣切入的時機點非常好，加上烏俄戰爭、伊朗與以色列的戰爭，大家看到無人機對國防自主、提升不對稱戰力防禦，國民黨一邊要求發展，一邊在立法院砍預算。

莊瑞雄說，下個年度的總預算在會計年度前4個月，也就是8月底行政院就要籌編完送到立法院審查。現在司法法制委員會算最快的，其他委員會預算有的還卡在委員會，如果到8月底新預算又要進來，兩年預算卡在一起，這對國家運作，包括社福、國防、教育、交通等民生建設都會產生巨大衝擊。總預算是國家運作的基本養分，一直延宕、杯葛，當成政治攻防武器，不是國人之福。

媒體追問，在野黨說他們沒刪無人機預算，只是不希望編在特別預算。莊瑞雄回應，無人機列在特別條例裡，國民黨把它砍掉，並不是說要挪到年度預算。年度預算各比例是固定的，任何在總預算中增加國防支出，恐排擠民生支出，所以才要用特別預算，國民黨一邊說支持無人機預算，一邊在特別條例反對，這理由要去問他們。

莊瑞雄說，台美合作是要技術移轉、在台灣在地生產，發展成無人機產業。在野黨腦袋想些什麼，他們不清楚，為了政治攻防說「放年度預算就支持」，對國防部來說都是錢，但對國家預算編列來說，特別預算才不會排擠民生支出，呼籲在野黨言行一致，不要對地方說支持，在立法院卻隨便丟理由砍掉，恐怕是受到黨主席鄭麗文跑一趟中國而影響的。

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