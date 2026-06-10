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陸在台東部海域執法 美國務院：鼓勵北京用和平方式解決紛爭
中國交通運輸部日前宣布將在台灣東部海域展開執法行動，美國國務院9日表示，美國鼓勵北京以和平的方式，與鄰居國家解決紛爭。
「新華社」6 日報導，中國交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局展開台灣東部海域海上交通專項執法行動，全面履行海上行政執法管轄權，維護國家權益。
新華社指出，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域畫界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。
菲律賓總統小馬可仕日前赴日進行國是訪問，與日本首相高市早苗舉行會談；日本、菲律賓於會後宣布啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判。
有美國國務院發言人9日回應指出，美國支持其條約盟國日本和菲律賓，並鼓勵北京以和平的方式與鄰居國家解決紛爭，不要使用恐嚇、動用武力，或用武力來威脅的方式。
該名發言人也表示，美國也敦促北京停止對台的軍事、外交和經濟施壓，改與台灣當選的領導層展開有意義的對話。
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