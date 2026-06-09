影／陸軍首「台海地獄」驗證 訓場受限ATACMS將同愛三在美射擊

近日中共解放軍、海警常態化在東部近海演訓，未來恐將壓縮台灣先進飛彈實彈射擊驗證的空間。據了解陸軍對美採購目前已到貨64枚，射程可達300公里的戰術飛彈系統ATACMS，也將循空軍愛國者三型飛彈、海軍標準二型飛彈保護射擊參數的模式，將實彈射擊訓練與測考移地至美國舉行。

今(9)日國防部邀請媒體至台中甲南海灘拍攝為期兩天，總彈藥量將射擊522發的陸軍重砲與換裝新式裝備實彈射擊。首日射擊國造雷霆2000多管火箭，M109A2與M110A2自走砲，120迫砲，拖2A、B反裝甲飛彈共六型裝備計發射372枚彈藥。其中雷霆2000多管火箭，更是首次公開以全載彈進行實彈射擊。每輛發射車裝填3具共60枚的Mk15高爆火箭彈，在靠媒體一側的三輛車共發射180枚火箭，場面十分壯觀。

不過此種向解放軍展現「台海地獄」的操演，也並非完全順利。今日受滯留鋒面影響，滂沱大雨涵蓋整個甲南海灘，導致原訂上午8時開始射擊的雷霆兩千延後至上午8時15分射擊。58砲指部火箭連連長廖能政表示，今日甲南海灘因雨導致土質鬆軟，雷霆2000射擊時需於水平地部署，遇鬆軟地時需使用「軟地座板」維持穩定，在戰時部署為求快速，通常會挑選硬質地面進行放列。另外在射擊時第三車的第七枚Mk15火箭彈發射後隨即熄火墜落，為今日操演中唯一的故障彈。58砲指部參謀主任翁一銘表示，此枚故障彈為第一段點火發射後，第二段燃料未點火所致。翁一銘亦表示此次射擊使用訓練彈並沒有殺傷力，以雷觀機觀測故障彈飛行約400公尺後著陸，已在人員的安全區，故沒有危安的顧慮。

在雷霆2000射擊後隨即進行M109A2與Ｍ110A2的實彈射擊，在射擊陣地指揮官發號指令下均完成精確射擊，陸軍表示本次砲兵射擊除運用傳統的有線電通訊，亦使用去年開始建置的ATAK手機進行通訊，驗證各種通訊手段的備援機制。

明(10)日陸軍將在同一地點進行海馬士多管火箭的實彈射擊。規劃由六輛M142發射車進行36枚M28A2縮距練習彈(RRPR)的射擊。類似於今日雷霆2000的操演，明(10)日的海馬士多管火箭射擊，將採射擊前隱蔽，授命後機動至射擊陣地，並待指揮所運用野戰砲兵戰術數據鏈(IFATDS)下達發射命令後在3分鐘內射擊，這也是此型裝備抵台後首次以實戰部署、實彈打擊方式進行全彈量裝載的操演。

陸軍以全實裝火力對解放軍實踐「台海地獄」的嚇阻宣示，但受限近日解放軍與海警在台灣周邊鄰接區外進行戰備警巡與常態性的電子偵搜，國軍實戰化訓場未來恐將遭受壓縮的威脅。陸軍原規劃於九鵬基地進行ATACMS的實彈射擊，唯考量其300公里射程與彈道飛彈的飛行特性，在東部進行實彈射擊恐易遭解放軍收集參數，故擬將實彈射擊移往美國實施，也顯示出台灣雖然已建立多種源頭打擊能力，但在解放軍電子偵搜的環伺下，也面臨難以全力驗證的挑戰。