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空軍行政專機將汰換更新？ 空軍：持續評估延壽或接替機種

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍現有行政專機均已服役超過30年，傳出軍方規劃採購ATR42-600型客機來取代兩者，不過空軍表示，會持續評估延壽或銜接機種籌獲相關規劃，在未完成建案前不予公開，圖為空軍19人座Beech1900行政專機。報系資料照片，記者許正宏／攝影
空軍現有行政專機均已服役超過30年，傳出軍方規劃採購ATR42-600型客機來取代兩者，不過空軍表示，會持續評估延壽或銜接機種籌獲相關規劃，在未完成建案前不予公開，圖為空軍19人座Beech1900行政專機。報系資料照片，記者許正宏／攝影

空軍T-34初級教練機失事，引發社會對國軍裝備更新時程的注意，由於空軍現有的福克50及Beech1900行政專機均已服役超過34年，傳出軍方規劃採購ATR42-600型客機來取代兩者，不過空軍僅表示，會持續評估延壽或銜接機種籌獲相關規劃，在未完成建案前不予公開。

空軍司令部表示，空軍各型機依使用壽險、系統件支援及機隊運作現況，持續評估延壽或銜接機種籌獲相關規劃，以符空軍需求。有關各項建軍規劃內容，在未完成建案程序並獲賦預算前，援例不予公開。

空軍松指部「座機隊」及「專機隊」編制的3種行政專機，分別是供總統使用的波音737-800以及福克50、Beech1900型客機。分別負責正副總統、行政院長等各級政府首長及軍方將領的行政運輸任務。由於Beech1900自1987年服役至今已近40年，1992年購入的福克50也已服役超過34年，傳出空軍規畫採購ATR42-600型客機來接替。

ATR是由法國與義大利於1982年合資開發的雙渦輪螺旋槳區域航線客機。目前市場上主要為載客量約70至72人的ATR-72型客機以及載客量約42至50人的ATR 42型客機。國內的立榮航空與華信航空目前均以ATR72-600作為國內離島及東部航線的主力機種。ATR客機也可加裝雷達、前視紅外線等軍用設備及魚雷等武裝，做為海上巡邏機使用。

除了2種行政專機外，俗稱「空軍一號」的波音737-800行政專機，原本均交由也操作同型機的華航執行定期高階維修作業，由於華航已經逐步淘汰737-800，因此數年前就曾傳出空軍研議循華航的模式引進空中巴士A321neo客機來替換總統專機，不過後來沒有進一步消息。

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