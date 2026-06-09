趙少康批拿海巡基層當遮羞布 管碧玲反擊「支持海巡就是一致對外」

資深媒體人趙少康昨天批評賴清德政府面對日菲漁權協議談判毫無作為，海委會主委管碧玲昨天分享海巡幹部強調「用盡血汗巡護」的發文反擊，趙少康今再轟不要把基層拿出來當擋箭牌，管碧玲則再發文反擊，支持海巡就是一致對外譴責中國，「海巡在海上搏命，輿論人物句句話但請深思熟慮。」

昨晚約10時30分許，管碧玲透過臉書分享基層海巡幹部林揚的社群發文，指「發文的是我們海巡艦艇上優秀的同仁，讓大家感到慶幸，我們美麗的國家，有這麼優秀的年輕人在風浪中捍衛安全，也讓大家安心，海巡在，所以我們的主權在，不是誰說是他的就是他的。

林揚的貼文中還分享資深媒體人趙少康轟管碧玲「喊口號很容易，但大家想知道的是政府實際作為到底是什麼？」的新聞截圖。

林揚說，海洋主權從來不是靠口號維護，海巡，正在用行動建立國際法的基礎，用盡分秒，用盡血汗，用盡心力，在黑夜裡、在豪雨中、在風浪間，一次又一次的巡護、救難與執法所累積而成，覺得難過，不捨線上同仁的辛苦，因為海上的界線，是有人願意用青春、責任與堅守，一天一天一天一天一天守出來的。

趙少康今天則再反擊，稱他從頭到尾都沒有否定過基層的努力，更認為真正辛苦的就是那些在第一線的基層人員。所有工作是他們在做，所有壓力也是他們在扛。他整篇文章就是在檢討賴清德政府高層的作為，沒有一句話在責怪基層。

趙少康表示，如果賴清德政府覺得自己在這件事情上做得很好，那就大方說清楚。到底做了哪些具體交涉？提出哪些抗議？爭取了哪些權益？讓大家看看。不然就不要把基層拿出來當擋箭牌。自己無能，也不要把基層的辛苦當成你賴清德政府的遮羞布。

管碧玲今天下午4時許則再發文反擊，指支持海巡基層的方法，就是一致對外，譴責中國對我主權的侵犯，支持海巡基層的辛苦，就是秉持國際法，強烈捍衛「海巡在，主權就在」，支持海巡基層的辛苦，就是正視海巡第一時間就對外宣稱「維護自由航行，但是侵犯主權一概驅離」。

管碧玲說，沒有不敢面對哪一國、哪兩國，而是，敵我分明，侵犯主權的，無差別迎戰。

所以支持海巡基層的一定不會說「海巡在，主權就在」是廢話，敬請輿論人物，「海巡在海上搏命，句句話但請深思熟慮」。