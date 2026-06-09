快訊

文湖線又壞了？ 下班尖峰時段190人被請下車 北捷揭異常原因

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」

聽新聞
0:00 / 0:00

趙少康批拿海巡基層當遮羞布 管碧玲反擊「支持海巡就是一致對外」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
海委會主委管碧玲發文。取自管碧玲臉書
海委會主委管碧玲發文。取自管碧玲臉書

資深媒體人趙少康昨天批評賴清德政府面對日菲漁權協議談判毫無作為，海委會主委管碧玲昨天分享海巡幹部強調「用盡血汗巡護」的發文反擊，趙少康今再轟不要把基層拿出來當擋箭牌，管碧玲則再發文反擊，支持海巡就是一致對外譴責中國，「海巡在海上搏命，輿論人物句句話但請深思熟慮。」

昨晚約10時30分許，管碧玲透過臉書分享基層海巡幹部林揚的社群發文，指「發文的是我們海巡艦艇上優秀的同仁，讓大家感到慶幸，我們美麗的國家，有這麼優秀的年輕人在風浪中捍衛安全，也讓大家安心，海巡在，所以我們的主權在，不是誰說是他的就是他的。

林揚的貼文中還分享資深媒體人趙少康轟管碧玲「喊口號很容易，但大家想知道的是政府實際作為到底是什麼？」的新聞截圖。

林揚說，海洋主權從來不是靠口號維護，海巡，正在用行動建立國際法的基礎，用盡分秒，用盡血汗，用盡心力，在黑夜裡、在豪雨中、在風浪間，一次又一次的巡護、救難與執法所累積而成，覺得難過，不捨線上同仁的辛苦，因為海上的界線，是有人願意用青春、責任與堅守，一天一天一天一天一天守出來的。

趙少康今天則再反擊，稱他從頭到尾都沒有否定過基層的努力，更認為真正辛苦的就是那些在第一線的基層人員。所有工作是他們在做，所有壓力也是他們在扛。他整篇文章就是在檢討賴清德政府高層的作為，沒有一句話在責怪基層。

趙少康表示，如果賴清德政府覺得自己在這件事情上做得很好，那就大方說清楚。到底做了哪些具體交涉？提出哪些抗議？爭取了哪些權益？讓大家看看。不然就不要把基層拿出來當擋箭牌。自己無能，也不要把基層的辛苦當成你賴清德政府的遮羞布。

管碧玲今天下午4時許則再發文反擊，指支持海巡基層的方法，就是一致對外，譴責中國對我主權的侵犯，支持海巡基層的辛苦，就是秉持國際法，強烈捍衛「海巡在，主權就在」，支持海巡基層的辛苦，就是正視海巡第一時間就對外宣稱「維護自由航行，但是侵犯主權一概驅離」。

管碧玲說，沒有不敢面對哪一國、哪兩國，而是，敵我分明，侵犯主權的，無差別迎戰。

所以支持海巡基層的一定不會說「海巡在，主權就在」是廢話，敬請輿論人物，「海巡在海上搏命，句句話但請深思熟慮」。

管碧玲 趙少康 海委會

延伸閱讀

趙少康轟「沒作為」…海巡基層幹部反擊「用盡血汗巡護」獲管碧玲轉傳

中派出「萬噸艦」台灣東部海上執法 台海委會批破壞區域和平

陸5公務船繞台「盤問」航經商貨輪 海巡艦艇廣播警告：違反國際法

央視曝現場畫面！我海巡與陸公務船對峙 強調「在ROC水域執行任務」

相關新聞

影／陸軍首「台海地獄」驗證 訓場受限ATACMS將同愛三在美射擊

近日中共解放軍、海警常態化在東部近海演訓，未來恐將壓縮台灣先進飛彈實彈射擊驗證的空間。據了解陸軍對美採購目前已到貨64枚，射程可達300公里的戰術飛彈系統ATACMS，也將循空軍愛國者三型飛彈、海軍標準二型飛彈保護射擊參數的模式，將實彈射擊訓練與測考移地至美國舉行。

空軍行政專機將汰換更新？ 空軍：持續評估延壽或接替機種

空軍T-34初級教練機失事，引發社會對國軍裝備更新時程的注意，由於空軍現有的福克50及Beech1900行政專機均已服役超過34年，傳出軍方規劃採購ATR42-600型客機來取代兩者，不過空軍僅表示，會持續評估延壽或銜接機種籌獲相關規劃，在未完成建案前不予公開。

趙少康批拿海巡基層當遮羞布 管碧玲反擊「支持海巡就是一致對外」

資深媒體人趙少康昨天批評賴清德政府面對日菲漁權協議談判毫無作為，海委會主委管碧玲昨天分享海巡幹部強調「用盡血汗巡護」的發文反擊，趙少康今再轟不要把基層拿出來當擋箭牌，管碧玲則再發文反擊，支持海巡就是一致對外譴責中國，「海巡在海上搏命，輿論人物句句話但請深思熟慮。」

台灣韜略策進學會：讓國軍擁有先進通訊設備 採「跳頻」戰力最大化

台灣韜略策進學會今天在立法院研究大樓舉行「戰力最大化，讓國軍擁有新進通訊設備」記者會，就國軍先進武器採購、跳頻及移頻技術差異與台灣通訊作戰能力及未來布局進行討論。與會者一致建議，移頻是通訊設備的功能，跳頻是作戰系統的能力；移頻僅能解決頻率使用問題，跳頻才能解決戰場生存問題。

影／射180故障1 陸軍首展現多管火箭大量火力投射

陸軍十軍團今（9）日於台中甲南海灘進行重砲與新式裝備換裝實彈射擊操演。含雷霆2000、M109A2等六項裝備發射共372枚各式彈藥，以驗證新式裝備訓練與備援指管成效。

影／陸軍重砲射擊演練 雷霆2000一發未點火400公尺後墜地

陸軍第十軍團上午在台中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練。演練整合58砲指部、234旅及586 旅等部隊，實施雷霆2000、M109A2、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲、120迫砲及拖式飛彈車(2A、2B)等多項武器實彈射擊。在20公里的寬廣正面，8個陣地異地分區同時展開，透過實戰化訓練驗證聯合火力效能與擊殺鏈成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。