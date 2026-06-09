台灣韜略策進學會：讓國軍擁有先進通訊設備 採「跳頻」戰力最大化

台灣韜略策進學會今天在立法院研究大樓舉行「戰力最大化，讓國軍擁有新進通訊設備」記者會，就國軍先進武器採購、跳頻及移頻技術差異與台灣通訊作戰能力及未來布局進行討論。與會者一致建議，移頻是通訊設備的功能，跳頻是作戰系統的能力；移頻僅能解決頻率使用問題，跳頻才能解決戰場生存問題。

台灣智庫諮詢委員周宇平表示，陸軍目前若仍以「移頻」為主推採購方向，等同走回30、40年前的老路，呼籲軍方不該侷限於單一軍種觀念，採購應提升層次，將「跳頻」與「MANET」技術列為必備規格，以確保戰場生存能力，並避免未來台美兩軍面臨無法互通的致命危機。

台灣產業科技推動協會副理事長林健正指出，在俄烏戰爭的烽火下，部隊的電磁輻射訊號就是引來精準砲火的坐標，傳統移頻技術在強敵面前無異於戰場直播，唯有「跳頻」與「抗截獲」能力才是決定生死存亡的關鍵。面對通訊裝備的世代差距，台灣不應陷入「全盤外購」或「閉門自研」的二分法陷阱，而是應建立「高階戰略層對美採購、基層戰術層自研自主」的雙軌並行布局。

淡江大學外交與國際關係學系兼任教授荊元宙表示，外界常流於討論美軍協防台灣的意志和能力，卻忽略了關鍵的實質作戰情況。美軍每年的聯合演習高達4、50次，若國軍仍在使用落後、過時的通訊技術，開戰時根本無法與美軍討論聯合作戰。過去常說「作戰靠指揮，指揮靠通信」，今天必須修正為「作戰靠指揮，指揮靠 C4ISR（指管通資情監偵）」，而 C4ISR 的底層，仍然靠韌性通信與資料鏈。

台灣產業防災協會全社會韌性化委員會委員李重志則從戰場實務面提出合理解方。他表示，跳頻的核心目的就是為了防止敵方蓋台，而移頻多屬手動；不過，目前高速跳頻多鎖定在窄頻通訊，寬頻跳頻尚未完全普及，且盲目追求高階寬頻可能導致一線部隊「資訊過載」，反而干擾小部隊指揮官的迅速行動。他主張，國軍的通訊建軍應遵循「精準配賦、營級編譯、功能導向、國產替代」四大原則。