因應電子戰 應強化與美通訊對接

「國軍應採用先進的跳頻通訊，未來才有機會與美軍聯合作戰！」親綠智庫台灣韜略策進學會9日召開記者會，呼籲政府強化國軍與美通訊對接，因應近年來的電子戰。學者荊元宙指出，台灣過去多討論「美軍是否願意協防台灣？」，但缺少對後續美軍真的來時該怎麼辦的因應。

增加敵軍追蹤難度

台灣韜略策進學會舉辦「戰力最大化，讓國軍擁有先進通訊裝備」記者會。台灣智庫諮委周宇平表示，國軍推動「陸軍寬頻無線電機」採購案，因招標規格未將「跳頻」列為必要條件，引發軍事圈熱議，但美軍近年來都是用「跳頻」通訊，且相關技術較難攔截，國軍通訊技術應與時俱進，「不要只想著買到就好。」

「高階通訊對台美軍隊聯合作戰很重要！」台灣產業科技推動協會副理事長林健正強調，光是電池的輻射訊號就可以讓敵軍偵測並攻擊，凸顯現代戰爭中電子戰的重要性。他認為高階軍用通訊與美國保持連通很重要，還可增加敵軍追蹤難度；但在民間體系方面，我國有強大低軌衛星產業鏈，可以建構民間較便宜網路，增加戰時通訊韌性。

系統能否有效運作

淡江外交系兼任教授荊元宙指出，美國退將蒙哥馬利近日撰文凸顯國軍與美聯合作戰的重要性，但這個問題很早就有人討論，只是過去各界都關心「美軍協防台灣的決心與意願」，但卻缺少「若美軍真的來，國軍要如何與美國聯合作戰」的討論。

「美國與日本平均一周練習一次聯合作戰！」荊元宙表示，台灣雖然有先進的「C4ISR」指揮系統，但戰時如何維持通訊也很重要，而且即使國軍近年來盼演練「去中心化」作戰，但必要時還是要恢復通訊，他呼籲立法院未來監督相關裝備時，應檢討買到後系統「能否有效運作」，而非「是否買到什麼東西」。

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