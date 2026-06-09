賴總統：感謝高市早苗提出戰略 自由開放印度太平洋

賴清德總統9日以錄影方式為「第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇」致詞。他表示，台日去年簽署「台日數位貿易協議」，雙方在數位經濟與供應鏈整合上，邁出重要的一步。他也感謝日本首相高市早苗，多次強調台海和平穩定重要性，並提出「自由開放的印度太平洋」戰略。

賴總統致詞表示，政治大學成立了全球第一個以日本前首相安倍晉三為名的常設研究機構，今天這場論壇更以「安倍大戰略與印太基石的台日關係」作為主題，讓台灣和日本兩個民主夥伴共同回顧歷史、展望未來，格外具有意義。

賴總統說安倍晉三是高瞻遠矚的政治家，更是台灣人永遠懷念的好朋友。安倍以宏觀的視野，提出「自由開放印太」的構想，對印太區域的穩定與繁榮留下深遠影響。

賴總統指出，尤其，安倍提出「台灣有事，就是日本有事」，喚起國際社會對台海和平穩定的重視，也讓台灣感受到日本誠摯、堅定的友誼。這份溫暖，台灣人民始終銘記在心。在安倍和各位支持下，台日關係不斷深化，彼此深厚情誼早已超越地理與政治的藩籬，成為東亞和平與繁榮的基石。

他說，台灣和日本都位居第一島鏈的重要戰略地位，面臨著相同的安全挑戰，感謝高市早苗，延續安倍理念，多次在國際場域強調台海和平穩定的重要性，並且提出升級版的「自由開放的印度太平洋」戰略。

其中，不論是持續強化安全保障、提升經濟安全，或是與民主夥伴加深合作，必然會對印太和平穩定帶來進一步貢獻。

賴總統提到，去年透過簽署「台日數位貿易協議」，台灣和日本在數位經濟與供應鏈整合上，邁出重要的一步。期待未來台日在各領域的合作持續創下新的里程碑，一起守護共享的民主自由價值，也共同促進區域的和平、繁榮與發展。