影／射「180故障1」 陸軍首展現多管火箭大量火力投射

陸軍十軍團今（9）日於台中甲南海灘進行重砲與新式裝備換裝實彈射擊操演。含雷霆2000、M109A2等六項裝備發射共372枚各式彈藥，以驗證新式裝備訓練與備援指管成效。

早晨甲南海灘下起滂沱大雨，雨勢強度連原本計畫風雨無阻的操演都被迫延後近半小時。首先由58砲指部的雷霆2000多管火箭車，以三輛排編組方式，使用Mk15高爆火箭彈進行射擊。每輛車裝掛60枚火箭彈，共發射180枚，為國軍對媒體邀訪的公開操演中，首次展示大量火力投射的真實情境。過往如漢光的公開操演中，因科目僅為驗證，就鮮少有一次大量彈藥的投射。之後再由M109A2，M110A2自走砲，拖2A、B 飛彈等武器進行射擊。

但在大量彈藥投射之下難免出現故障，第三輛發射車在發射第七枚火箭彈時，發生火箭射出後熄火墜地的狀況。58砲指部參謀主任翁ㄧ銘上校表示，這次操演中那枚故障彈，為第一節火箭點火燃盡後後第二節出現未點火的狀況，但火箭此時已距離發射車甚遠，另外本次射擊採練習彈，因此不會對操作人員有維安顧慮。