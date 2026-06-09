影／陸軍重砲射擊演練 雷霆2000一發未點火400公尺後墜地

陸軍第十軍團上午在台中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練。演練整合58砲指部、234旅及586 旅等部隊，實施雷霆2000、M109A2、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲、120迫砲及拖式飛彈車(2A、2B)等多項武器實彈射擊。在20公里的寬廣正面，8個陣地異地分區同時展開，透過實戰化訓練驗證聯合火力效能與擊殺鏈成效。

此演練為模擬遲滯及削弱大甲海灘進犯之敵軍，發揮先處戰地優勢，展現陸軍官兵精實訓練及指揮管制能力，俾於戰時發揮堅強防衛作戰能力。射擊演訓以模擬敵軍兩棲兵力企圖進犯中部的地區，首先由雷霆2000多管火箭系統率先對白沙屯海灘登陸之敵實施區域打擊，參與演練的三輛雷霆2000多管火箭系統，各連續發射60發火箭，共計180發。

第三輛雷霆2000多管火箭發射時，其中一枚火箭射出拋口時未能點火，400公尺後隨即落地。隨後由M109A2、M110A2自走砲及155公厘榴彈砲等建制火砲實施要域火殲，有效拒止並削弱甲南海灘之敵軍戰力，接續則由拖式飛彈車與120迫擊砲對突入之 敵持續火力壓制,精進整體作戰能力。

陸軍第十軍團上午在中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練。在雷霆2000多管火箭系統射擊後，由M109A2自走砲等建制火砲實施要域火殲。記者黃義書／攝影

陸軍第十軍團上午在中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練。雷霆2000多管火箭系統率先對登陸之敵實施區域打擊。參與的第三輛雷霆2000多管火箭發射時，其中一枚火箭射出拋口時未能點火，400公尺後隨即落地。記者黃義書／攝影

陸軍第十軍團上午在中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練。在雷霆2000多管火箭系統射擊後，由M109A2自走砲等建制火砲實施要域火殲。記者黃義書／攝影

陸軍第十軍團上午在中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練。雷霆2000多管火箭系統率先對登陸之敵實施區域打擊。參與演練的三輛雷霆2000多管火箭系統，各連續發射60發火箭，共計180發。記者黃義書／攝影

陸軍第十軍團上午在中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練。參與演練的士官兵，演練結束後帶隊離開陣地。記者黃義書／攝影

陸軍第十軍團上午在中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證 」射擊訓練。參與演練的士官兵，演練結束後帶隊離開陣地。記者黃義書／攝影