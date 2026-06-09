台美國防部共同合作評估預算暴增12倍 馬文君：川普要來嗎？

立法院各委員會正在審議民國115年度中央政府總預算案，國民黨立委馬文君今日表示，「台美國防部共同合作評估案」預算，一年暴增12倍，並質疑到底是多資深、多高階的美方官員要來交流，難道是美國總統川普，還是美軍上將要來？

馬文君表示，根據預算書，國防部在第2目預算的國防政策規畫與督導「一般事務費」編列1億7190萬元，用於辦理安全論壇、戰略論壇，以及台美國防部共同合作評估案等工作，相較114年度的509萬元，大幅增加1億6681萬元。

馬文君表示，包括作計室、訓次室的台美交流預算都有增加，不過最引起她注意的是，整合評估司提出的「台美國防部共同合作評估案」，規畫自民國115年至117年執行，三年總經費高達4億7122萬元，僅115年度就編列1億5250萬元。

馬文君表示，這項評估案並非首次辦理。早在109年至110年間，相關預算兩年合計僅約1525萬元；112年至114年間，每年約編列41萬美元，折合新台幣約1000多萬元。到了115年，卻暴增至近500萬美元、約1億5000多萬元，增加超過12倍。

馬文君表示，這筆經費既不是採購武器裝備，也不是直接投入戰備整建，更不是軍購，而是所謂的「共同合作評估」。究竟美方將派多少人來台？進行多少次會議？有多少效益？美方到底是派出「多資深的觀摩員」來台，才讓預算暴增這麼多倍，國防部至今還沒給出具體答案。

馬文君強調，她支持台美軍事交流合作，也支持一切有助提升國軍戰力的建議與協助。但支持國防，不代表預算可以毫無節制；支持交流，更不代表可以放棄監督。

馬文君認為，國軍擁有完整的建軍規畫與參謀體系，若要花費3年高達4億7000多萬元進行評估，且金額遠高於過去數倍甚至十餘倍，這樣的交流能為戰力帶來多少實際效益，國防部有責任向國人說明清楚，讓每一分納稅人的錢都花得明白、花得值得。

馬文君表示，因此她原提案減列1億5055萬元、凍結1000萬元，經委員會討論後，最終改為減列5000萬元、凍結1000萬元，並要求國防部提出專案報告後始得動支。國防預算可以支持，但不能沒有監督；提升戰力可以推動，但不能迴避說明。面對暴增的預算，她有責任替人民把關。