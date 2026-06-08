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國軍將新購C-130J 不改良C-130H舊機

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄、空軍參謀長李慶然，8日在立院證實：外傳我國C-130運輸機隊「新買時價，性能提升八架」說法不確，將全面採購新款的C-130J。記者劉學聖／攝影
國防部長顧立雄、空軍參謀長李慶然，8日在立院證實：外傳我國C-130運輸機隊「新買時價，性能提升八架」說法不確，將全面採購新款的C-130J。記者劉學聖／攝影

T-34教練機失事，引發社會大眾與立法委員再度關切國軍部分裝備老舊的問題，立院外交國防委員會，今天（8日）特別為此安排專報。從1986年開始服役至今的C-130H運輸機，也是立委關注焦點之一。

先前媒體報導，國軍將要採購10架C-130家族中最新款的C-130J，現役C-130H機隊中，將對1990年代服役的較新8架進行性能提升。不過國防部長顧立雄空軍參謀長李慶然，今天在立院明確否認這個說法，表示下一代空運機將採外購C-130J，但未透露具體採購數量和時程。

李慶然指出，先前美商確實曾經向我方提出過C-130H的升級方案，但空軍評估之後，認為在改良工項、耗費成本等方面，廠商提出的方案不符合效益，因此決定只採購新機。顧立雄答詢時則表示，以目前的國際局勢，我國C-130H的後繼機種，也等於只有C-130J可選。

C-130J是C-130力士（Hercules）運輸機家族的最新版本，也是目前唯一生產的款式。除了換用推力更大的發動機，以及八葉螺旋槳之外，駕駛艙自動化程度大幅提升，取消空勤機械員，只需正副駕駛兩名飛行組員。

國軍在1980、1990年代引進21架C-130H，其中20架在空軍屏東基地的第十運輸大隊，機號1301至1320，除了1310號機失事之外，仍有19架服役中；另一架1351號機，則在同基地的第廿電戰大隊，平常極少曝光。

國軍 空軍 顧立雄

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