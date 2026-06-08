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初級教練機汰換 顧立雄：明年5月底前完成替代機種建案程序

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
空軍T-34C教練機失事，造成兩位中校飛官殉職，社會關心初級教練機汰換的問題。國防部長顧立雄（中）今天在立法院受訪時表示明年5月底前完成替代機種的建案程序。記者邱德祥／攝影
空軍T-34C教練機失事，造成兩位中校飛官殉職，社會關心初級教練機汰換的問題。國防部長顧立雄（中）今天在立法院受訪時表示明年5月底前完成替代機種的建案程序。記者邱德祥／攝影

空軍T-34C教練機失事，造成兩位中校飛官殉職，社會關心初級教練機汰換的問題。國防部顧立雄今天在立法院受訪時表示T-34並沒有屆壽，現在就是規畫在明年5月31日前完成建案，後續將由空軍秉持專業，擬定最適切的籌購方式。至於事故的後續檢討策進措施，空軍參謀長李慶然中將說，將加強雙座機的組員資源管理、座艙文化，並對於高風險科目同步檢討。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」。空軍一架T-34C初級教練機2日墜毀，造成兩名飛官殉職，外界質疑機齡已達40年，為何還不汰除，顧立雄說，T-34C自民國74年服役，共引進44架，76年發生第一次失事，至今損失12架，還有32架。依據目前服役狀況，第一架將於民國121年屆壽。顧立雄說明年5月底之前完成替代機種的建案程序，117年度起編列預算籌購，完成建案之後，預計在117年就開始啟動相關籌購作業。

立委質詢下一代初教機的選擇，會採取外購或國機國造？顧立雄表示尊重空軍的專業判斷，明年5月可以確定。而之前在花蓮外海墜海失蹤的F-16，黑盒子打撈送美國解讀結果如何？顧立雄說明美方還在綜合評析中，5月23日還曾向我方索取相關資訊。

空軍T-34C教練機失事，造成兩位中校飛官殉職，社會關心初級教練機汰換的問題。國防部長顧立雄（中）今天在立法院受訪時表示明年5月底前完成替代機種的建案程序。記者邱德祥／攝影
空軍T-34C教練機失事，造成兩位中校飛官殉職，社會關心初級教練機汰換的問題。國防部長顧立雄（中）今天在立法院受訪時表示明年5月底前完成替代機種的建案程序。記者邱德祥／攝影

立委質詢下一代初教機的選擇，會採取外購或國機國造？顧立雄（左）表示，尊重空軍的專業判斷。記者邱德祥／攝影
立委質詢下一代初教機的選擇，會採取外購或國機國造？顧立雄（左）表示，尊重空軍的專業判斷。記者邱德祥／攝影

顧立雄 教練 T-34 空軍 國防部 墜機

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