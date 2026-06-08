顧立雄：新購F-16的電戰能力足以因應需求

國軍採購66架F-16C/D Block70（即F-16V）戰鬥機，第一架即將於今年底返國，卻被質疑我方機隊使用的AN/ALQ-254電戰系統是「全球獨步」，而非美軍將使用的AN/ALQ-257，如此不只違反立法院「軍售裝備須與美軍同款」的主決議，先前委託美方顧問公司評估也認為性能不足。對此，國防部長顧立雄今天在立院表示，電戰系統能力細節不便說明，但ALQ-254性能符合我方作戰需求。

顧立雄說，稱ALQ-254不符合立院主決議要求的說法時序有點錯亂：立法院主決議是民國101年針對F-16A/B Block20的升級案。美軍F-16的電戰系統由外掛莢艙改成內建，但我方的Block20版本戰機不可能改為內建。至於Block70所使用的ALQ-254，又是另外一個故事。當時評估認為ALQ-254符合我方作戰需求，也經過陸續的研發。現在也不是只有我國使用，相關採購F-16 Block70的國家，都是使用ALQ-254。事實上美軍也還沒確定要使用ALQ-257。

至於評估報告指，ALQ-254的性能不足。顧立雄宣稱，該報告是民國111年的報告，但ALQ-254經過多年研發，電戰能力應該比報告時所指更優秀。他表示，詳細電戰能力的狀況，因為涉及機密，沒有辦法對外說明，「只能說它確實符合我們作戰需求」。