空軍初教機明年5月決定新機種 117年起編預算

中共對台文攻武嚇不斷，昨(7日)有4艘公務船闖入我國南部限制水域，巡署隨即調派艦艇採取一對一併航監控，並強勢驅離；不過，中方竟宣稱是在執行海上執法，甚至稱要在我國東部海域進行所謂「海上交通專項執法行動」。對此，國防部長顧立雄表示，這不僅是挑釁行為，也是一場認知戰。中共宣稱東部海域也是其執法區域，這對我國主權是嚴重傷害。

2026-06-08 10:50