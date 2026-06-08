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ALQ-254電戰系統 蘇紫雲：美軍已納正式裝備型號

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。圖/報系資料照
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。圖/報系資料照

針對我國今年底首架返台的F-F16C/D戰機，機上搭載AN/ALQ-254電戰系統，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，美軍已為此電戰系統排定新裝備型號，代表美軍已將之列為正式裝備清單，但基於保密，未完全公佈性能。

蘇紫雲表示，AN/ALQ-254由 L3 Harris公司研製、AN/ALQ-257則由諾格公司研製，具為美軍新一代數位化機載電戰系統，可主動偵測威脅的電磁訊號予以干擾反制。

他說，基於保密，美軍並未完全公佈性能，但一般推測對於搜索雷達、火控雷達都具有定位、智慧波頻偵測、壓制、干擾、欺騙能力，屬於同級品。AN/ALQ-257優勢為APG-83雷達同廠研發，電磁相容性高，但研發較晚。AN/ALQ-254 雖電磁相容性耗時調教，但或洛馬原廠選定故全機機電相容性高。

他說，國軍選擇AN/ALQ-254，依照公開資料推估，應該是現有ALQ-184性能日漸不足，亟需開發較快的ALQ-254替換、而新購的 F-16 BLK70 採內建式安裝，而空軍t既有的 F-16V BLK20則可採外掛莢倉，F-16全機隊皆可運用降低支援、後勤、全壽命週期的維護負擔。

對立法院所謂國會「我對美採購軍備須與美軍裝備一致」主決議，立意良善，主因是避免消失性商源，國會決議自須尊重，但決議文字解讀則需務實與彈性。

他表示，主因是美國賦予裝備型別番號，代表已或美軍認證，如 IDF 發動機TFE 1042美軍番號為 F-124。另外銷型號會有所不同，如對台灣出售的M-1A2T、對以色列出售F-35I。因此，考量此次出售的電戰系統已獲美軍賦予型別番號AN/ALQ-254 代表美軍已列為正式裝備清單、且該系統硬體大量採用「商規現貨」(Commercial-Off-The-Shelf, COTS)零部件，且目前已有波蘭、祕魯、菲律賓等國空軍接續採購，顯見其性能獲肯定，跨國機隊的採用也有助於進一步降低消失商源的疑慮。

蘇紫雲 美軍 戰機

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