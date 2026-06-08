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女軍官比率持續上升 立委：重點在留住人

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

女性投入軍旅已不稀奇，目前軍中「女力」狀況，依國防部數據顯示，百分之十六點九的志願役官兵為女性，比率與兩年前相同，但因義務役重返部隊，因此女性總占比略呈下降。至於女性官兵總人數，國防部不願透露。但依據今年度國防部預算書所列人員預算員額反推，約為兩萬七千人，較兩年前略減。

按軍階分析，女性士兵比率下降，士官大致持平，軍官持續上升。女性士兵在二○二一年曾達百分之十四點五，二○二四年百分之十三，今年再降至百分之十點七。

軍官平均服役時間最長，早年女性比率甚低，近年持續上揚，五年前為百分之十四點七，如今升到百分之十九點一。在「源頭」方面，各軍校都呈現男生不足額，女生超額錄取。至於高階幹部，目前女上校為百分之五點八九；女少將則有三人、百分之一點二七。

國民黨立委徐巧芯表示，國防部更應重視女性官兵留營問題。許多女性在軍校及訓練期間表現優異，但在結婚、生育及家庭照顧階段選擇提前退伍；比起招得到人，更重要的是留得住人。

國防部 徐巧芯

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