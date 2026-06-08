觀察站／Ｆ─16電戰系統 美方反覆 我空軍始料未及

台灣是全世界率先出資投入升級Ｆ─16戰機的國家，盼藉由採用與美軍相同裝備，達到戰時操作互通的同盟效應。美軍後來跟進升級Ｆ─16機隊案，卻無視台灣因應威脅的需求，自己採用與台灣Ｆ─16機隊迥異的電戰系統。我國面臨這個窘境，完全是當初美國空軍臨時退出Ｆ─16Ｖ升級專案所牽扯出的一連串決策紛擾，空軍始料未及。

當年美軍發起升級Ｆ─16戰機升級，我國空軍率先響應、提出需求；基於我國有大批Ｆ─16機隊，因此投入鉅資，堪稱是成就ＡＥＳＡ（主動電子掃描陣列）雷達研發成功的始祖國。不過，美軍卻曾一度取消升級計畫，「下車落跑」，獨留我國硬撐專案，後來研發有聲有色，美軍才又再度投入升級案。

這項研發當年原本只有我國投入經費參與研發，若要使用AN/ALQ-257電戰系統，必須改裝戰機任務電腦，我國所採購六十六架額度，高達一百萬美元改裝任務電腦的費用須由廠商支付，此案因此未成案，台灣被迫選擇價格相對低廉且不用改裝戰機的AN/ALQ-254電戰系統。

但美軍後來重新「上車」，眾多戰機加入改裝方案，卻自行評估出AN/ALQ-257電戰系統才是最好的電戰系統選項，利用美商成本划得來條件願自行研改任務電腦後，加以採用，卻放任台灣使用至今仍在測試中的裝備。面對空軍的關切，從美軍人士近期出席我專案會議的反應，美方顯然也只能低調默認。

於是，在我國首架配備AN/ALQ-254電戰系統的F-16C/D BLK70戰機年底抵台時，美國空軍第一個升級的Ｆ─16Ｖ中隊，開始全面採用AN/ALQ-257升級電戰系統。顯然違反我立法院要求對美軍購須與美軍現役裝備一致的決議，也凸顯台美兩軍要達成互為操作性的諷刺，且始作俑者恐為美方。