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當年委外評估「無法滿足2026台海威脅」

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導

台美電戰系統不同款引發疑慮，專家指出，二○二二年空軍委託美國Dayton Aerospace公司的評估報告已預示，我國採購的F-16C/D Block70選擇裝備內置式AN/ALQ-254電戰系統，無法滿足二○二六年台海的威脅，空軍卻置若罔聞，且此舉可能造成妥善率不易維護。

台海安全研究中心主任梅復興表示，AN/ALQ-254電戰系統研發測試期程的問題，是導致台灣採購F-16C/D Block 70交機延宕的最主要原因之一；根據美方專案人士披露，電戰系統與機上配備的APG-83AESA雷達存在有共通作業、彼此干擾的問題。

梅復興說，當年美軍認為ALQ-254是可最快獲得、且成本最低的方案，但性能明顯無法應對先進威脅，且若要提升至可反制先進威脅的水準，風險甚高。空軍當年選擇ALQ-254，或許因為當時沒其他足夠成熟的選項，所以選擇漠視當年Dayton Aerospace公司的專業評估研究。

他提醒，Dayton Aerospace評估報告對於交貨期程的預測，性能提升的困難度與技術風險等，後來事情的發展，完全證實這項報告的正確性與遠見；然而，對於最重要的結論，即ALQ-254電戰系統無法滿足二○二六年台海的威脅，且提升風險很高的意見，空軍卻仍然置若罔聞。

一名資深國會助理說，我F-16C/D Block70，因與美國空軍所使用的型號不同，倘若最後各國採用AN/ALQ-254的機隊數量不夠多，可能使製造商決定提早縮減產能，導致後續零附件的取得成本節節高升，從下單到取得的時間也愈來愈久，導致機隊的妥善率不易維持。

國民黨立委馬文君表示，立院決議軍購項目應與美軍一致，但我國Ｆ─16新機採用的電戰系統曾獲軍方告知「不符台海作戰環境」，為讓飛機快回來而採用，「很怪」。

台海 空軍 美軍 F-16

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