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新購F─16 電戰系統台美不同款

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
我對美採購六十六架F-16C/D Block70型戰機，電戰系統與美軍同型機隊不同款，引發疑慮。圖／取自洛克希德馬丁官網
我對美採購六十六架F-16C/D Block70型戰機，電戰系統與美軍同型機隊不同款，引發疑慮。圖／取自洛克希德馬丁官網

國防部長顧立雄宣示對美採購六十六架F-16C/D Block70型戰機，第一架預計年底抵台。空軍司令部證實，機上將搭載內置式AN/ALQ-254電戰系統，「我國為第一批使用該型電戰系統國家」，但空軍以機敏為由，不願說明這套電戰系統是否已通過美軍戰術測試，具備與機上ＡＥＳＡ雷達匹配、並能因應當前台灣軍事威脅的性能。

美軍讓台灣Ｆ─16新機搭載這套目前全球「獨家」的AN/ALQ-254電戰系統，美軍同型機隊明年起卻計畫開始換裝另一款AN/ALQ-257整合電子戰系統（IVEWS），此舉將違反立法院主決議「軍售裝備須與美軍同款」的要求。

美國空軍日前派後勤軍官來台出席我Ｆ─16戰機的專案管理審查會議，據悉，空軍高層曾向美方關切美國空軍是否已確定採用AN/ALQ-257電戰系統，美方態度低調。

不過，美國軍事科技與航太領域的權威刊物「電磁優勢期刊」（ＪＥＤ）六月一日最新報導指出，美軍二○二七年度國防預算計畫以四點三八億美元，支應空軍和空中國民警衛隊中隊使用的F-16C Block 40/42和50/52型戰鬥機，採購四十八套AN/ALQ-257整合電子戰系統（IVEWS）。整個計畫持續到二○三一財政年度，預計二○六架Ｆ─16戰機實施IVEWS升級。

我國當時採購F-16C/D Block70戰機時，有三型內置式電戰系統進行評估，包括美商L3哈里斯技術公司生產的AN/ALQ-254（Viper Shield）；英商貝宜公司的Storm EW；美商諾斯洛普．格魯曼公司的AN/ALQ-257（IVEWS）。

採購案推進當年，時任空軍司令熊厚基為慎重起見，下令耗鉅資委託與美國空軍專案辦公室關係密切的Dayton Aerospace技術顧問公司，評估這三種電戰系統，希望找到足以應對台灣二○二六年後電戰威脅環境的內置式電戰系統。該報告總結指出，空軍目前採用的AN/ALQ-254電戰系統，「為應對基本威脅提供最快捷、最經濟的選擇，但不具備應對高階威脅的作戰效能」。

空軍司令部表示，我國F-16 Block70 型機均已配置內置式蝮蛇之盾（AN/ALQ-254，Viper Shield）電戰系統，且我國為第一批使用該型電戰系統國家；目前在美生產的F-16 Block70型機均以內置式電戰系統為標準配備。對於二○二二年Dayton Aerospace公司評估，空軍司令部表示，美空軍依戰機電戰系統發展規畫，委託民間技術顧問公司研究部分，屬美方行政權管，不予評論。

空軍 顧立雄 美軍 F-16

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